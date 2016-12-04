Остановить утечку шахматных мозгов, или Как Украине не стать чужой на празднике шахматной жизни

В бывшем СССР шахматы составляли важную роль в идеологической работе. "Первое в мире государство рабочих и крестьян" вовсю стремилось доказать, что склонность к логическому мышлению, интуиция и умение просчитывать варианты свойственны строителю коммунистического завтра. "Нас обвиняют в том, что мы уничтожили генофонд нации (и не одной!), а мы на это ответим открытием шахматных клубов во всех городах и весях, выиграем все командные состязания и обеспечим безраздельное властвование наших топ-шахматистов в борьбе за мировую шахматную корону", — примерно так говорили и поступали проводники идей рабоче-крестьянского господства.

А если кто-то посягнет на наши завоевания, то мы устроим этому дерзновенному безумцу такой спарринг с нашей государственной машиной, что тот позабудет о сицилианских и французских защитах начисто! И ведь претворяли сказанное в жизнь!

Скончавшийся на днях в возрасте 90 лет Марк Тайманов, хотя и входил в сонм шахматных фаворитов государства с серпасто-молоткастой символикой, был славен своей фрондой. Уроженец Харькова удачно совмещал шахматную карьеру и музицирование. Посягательства Тайманова на высший шахматный титул жестоко пресек рвавшийся к трону американец Роберт Фишер. Он разбил в пух и прах советского гроссмейстера в претендентском матче, выиграв всухую — 6:0. Не замедлила советская власть и с санкциями к пораженцу. На таможне у Тайманова нашли книгу Александра Солженицына, изданную за рубежом (обычно шахматистов не досматривали или же делали это спустя рукава). После инцидента с Марком Евгеньевичем появился анекдот, что, мол, Солженицына задержали на таможне с книгой Тайманова "Защита Нимцовича". Поговаривали, что таможенник, улыбаясь, сказал Марку Евгеньевичу: "Если бы вы выиграли у Фишера, я книги Солженицына лично запаковал бы вам в багаж". Обнаружение запрещенной литературы — чем не дополнительный повод для репрессий против проигравшего строптивца! Ему уменьшили государственную стипендию, перестали посылать на турниры за границу (статус невыездного — суровое наказание для советского человека, колесившего по миру), лишили звания заслуженного мастера спорта СССР (восстановили в нем уже тогда, когда СССР агонизировал — в 1991 году).

А Фишер продолжил свое восхождение, завершившееся победой над еще одним ценящим "элементы сладкой жизни" советском шахматистом — чемпионом мира Борисом Спасским. В следующем цикле борьбы за корону на авансцену выдвинулся Анатолий Карпов. Советские шахматные бонзы изготовились было начать новый виток шахматного противостояния, но эксцентричный Фишер самоустранился от борьбы и попросту не стал защищать свое звание. Однако судьба подарила коммунистическим "монументалам" шанс проявить себя во всю мощь. Право на матчи с Карповым ("отличником боевой и политической подготовки", лояльным коммунистическому строю русским из глубинки) получил невозвращенец Виктор Корчной.

И вот сидят они: один — герой народа,

Что пьет кефир в критический момент,

Другой — злодей без имени и рода,

С презрительным названьем "претендент".

Матчи Карпов — Корчной в 1978 и 1981 годах превратились в настоящее идеологическое побоище. Советские СМИ даже не называли фамилии "Корчной", предпочитая слово "претендент", надолго ставшее ругательным. Сам Корчной написал по мотивам противостояния с советской махиной коммунистического цинизма книгу с емким названием "Антишахматы". А матчи выиграл Карпов, доказав, как искренне считали подданные Красной империи "правильность социалистического образа жизни".

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]Вроде бы и минуло то время, но глядя на современную Россию, все чаще задаешься вопросом: а безвозвратно ли? В современных шахматах на первые роли выдвинулся Магнус Карлсен. "Весь Запад за него", — убеждают всех и вся российские идеологи. Честно говоря, не понимаю, с чего бы это всему Западу объединяться вокруг харизматичного и в то же время какого-то абсолютно земного норвежца? Есть ведь и Фабиано Каруана, и Уэсли Со, и Хикару Накамура (все — американцы), и Максим Вашье-Лаграв (француз), и Майкл Адамс (британец). Шахматных звезд на Западе нынче — не в пример временам 30–40-летней давности — немало. Но в России всерьез озаботились возвращением шахматной короны. Для этого сначала сманили талантливого крымчанина Сергея Карякина, посулив ему спонсорскую поддержку. Обещание выполнили, хотя одно время она прерывалась, но затем восстановилась в полном объеме. Затем был провозглашен слоган: "Вернем шахматную корону в Россию". Сам Карякин, ранее весьма лояльно относившийся к Украине, теперь позирует на фото с Путиным, признается в симпатиях к футбольному московскому "Спартаку" и приветствует аннексию Крыма. Словом, Сергей принял кремлевскую веру.

Победив в турнире претендентов, Карякин добился права сыграть матч на первенство мира против Карлсена (снова противостояние двух "Ка"!). И стоит отдать должное нашему бывшему соотечественнику: подготовился к нему отлично. Сергей не уступил норвежцу в основное время, Карлсен оказался сильнее только на тай-брейке, выиграв две партии и две сведя вничью, в одной из них имея очевидные шансы на победу. Таким образом, Карякин подошел вплотную к осуществлению цели шахматной России, но в последний момент сплоховал. Тем не менее, матч пробудил интерес к шахматам по всей России. Вновь послышались знакомые нотки: никто нас не любит, но мы все равно победим (показателен мини-флешмоб ведущих шахматисток мира — участниц одного из турниров, проходивших во время матча: за Карякина были только россиянки, а представительницы остального мира, все, как одна — за Карлсена!), партия — наш шахматный рулевой и тому подобный бред.

Увы, нам во время этого матча пришлось довольствоваться ролью зрителей, но не болельщиков. Конечно, есть и в нашей стране симпатики Карлсена, равно как и поклонники Карякина. Но все-таки, если бы рядом с претендентом на столике красовался сине-желтый флажок, интерес в Украине к поединку в Нью-Йорке был бы более высоким. Но, увы: в свое время мы пустили ситуацию на произвол судьбы и теперь ощущаем себя чужими на празднике шахматной жизни.

Конечно, наша шахматная школа все равно остается одной из лучших в мире. Но сколько же мы теряем шахматистов, покидающих Нэньку в поисках лучшей шахматной доли за рубежом! Давайте как-то остановим этот процесс! Может, не применяя идеологического оружия, но задействовав финансовые аргументы?