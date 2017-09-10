Внутренние склоки не способствуют прочности футбольного здания, или Почему попали под гейзер

Алексей Рыжков
Журналист, спортивный обозреватель
10 сентября 2017, 14:09

Убийство на Бессарабке личного врага Кадырова вызвало у вице-президента "Мариуполя" желание потроллить Киев и "Динамо".

Воспарили — и упали. Победили в прекрасном стиле сборную Турции и опростоволосились в поединке с исландцами. Вообще, в течение всего отборочного турнира четыре сборные (Хорватия, Исландия, Турция, Украина), ведущие борьбу за путевки на мундиаль, бросает то в жар, то в холод.

Обмениваясь в основном домашними победами, команды ведут бурный спор. Подчас он напоминает сюрпляс — сборные-соискатели, словно останавливаются, зорко наблюдая за оппонентами, пропуская их вперед. А те… не идут.

Говорить о том, кто из четырех команд сильнее, полагаю, неблагодарное занятие. Можно надеяться на то, что преимущество своего поля в нашей игре с Хорватией, буде такая станет решающей, сыграет определяющую роль. И решить задачу вроде бы можно, хоть и непросто.

Украина — Турция, иллюстрация

Однако мы не были бы самими собой, если бы не раскачивали ситуацию внутри собственного дома. Эпопея с неприездом "Динамо" в Мариуполь окончания, похоже, не имеет. Решение отечественных футбольных властей по этому матчу отложено.

Мариупольские боссы при этом подливают масла в огонь. Недавний взрыв на киевской Бессарабке, вследствие которого был убит Али Тимаев, он же "Тимур Махаури" — человек, которого называли личным врагом Рамзана Кадырова, вызвал у вице-президента "Мариуполя" Андрея Санина желание потроллить Киев и киевское "Динамо". Этому, в частности, посвящен пост на страничке Санина в Facebook.

Али Тимаев ("Тимур Махаури")

"Опять теракт в центре Киева с человеческими жертвами. Похоже, что после этого называть Мариуполь опасным городом навряд ли кто-то решится, печальная "пальма террористического первенства" точно принадлежит не нам. А вот по поводу безопасности ФК "Мариуполь" во время пребывания в столице у меня уже возникают обоснованные сомнения. Ведь здесь я полностью солидарен с глубокоуважаемым Игорем Михайловичем: "… я в первую очередь отвечаю за их жизнь и здоровье. Как я буду дальше жить, если что-то случится?".

Поэтому, ссылаясь на прецедентное право и решения ПЛУ и ФФУ, мы, скорее всего, будем настаивать на зеркальном выполнении ФК "Динамо" (Киев) всех тех требований в области обеспечения безопасности, которые в свое время выдвигались перед нами, а именно:

0) предоставление письменных гарантий безопасности от ГУНП, СБУ и городской мэрии;

1) сопровождение экипажами дорожной полиции клубного транспорта на территории Киевской области и г. Киев;

2) круглосуточная охрана мест проживания футболистов и персонала ФК "Мариуполь" силами военизированной охраны или других структур, имеющих соответствующую лицензию;

3) заблаговременное предоставление актов готовности принимающего стадиона и планов обеспечения безопасности, подписанных ГУНП, СБУ, мэрией и т. д.;

4) опция — предоставление оперативной сводки по ситуации в принимающем городе с точки зрения общественной безопасности и уровня террористических угроз.

По мере приближения матча в Киеве этот список будет расширяться (в оригинале — без мягкого знака, видимо, русский язык, за который так ратуют в том регионе, все-таки там знают недостаточно хорошо — прим. А.Р.), ведь в полном соответствии с регламентами ФИФА и УЕФА "...безопасность превыше всего".

Убийство весьма заметного человека в центре столицы стало поводом для издевательских словесных экзерсисов представителя мариупольского клуба. Время ли сейчас ерничать? Неужели на Донбассе и в Приазовье до сих пор не поняли, почему в Украине продолжается война? Мало нам распрей? Неймется продолжать футбольный конфликт? Ну, когда вы уже лишитесь своей всегдашней провинциальности и начнете смотреть на вещи более глобально? Помнится, в начале войны, когда в Мариуполе было по-настоящему горячо (хотя уверения в безопасности звучали и тогда), руководство киевлян оплатило не только перелет тогдашнего "Ильичевца" (дело было до принятия закона о декоммунизации) в Киев, но и все расходы по пребыванию мариупольцев в столице, а это аренда стадиона и проживание в гостинице. Так, просто маленькая деталь.

Да, Киев далеко не самый безопасный город на нашей планете. Но почему-то звездные легионеры "Шахтера" с удовольствием живут именно в этом городе. Почему-то донецкая команда не квартирует в Мариуполе Донецкой области, хотя там у нее болельщиков куда больше, чем в Киеве. Или в Златоверхом Тайсон с Марлосом ходят по супермаркетам в сопровождении личной охраны?

Не раз уже говорилось о том, что реактивные системы залпового огня "Град" могут поражать цели на расстоянии 40-42 км. Расстояние от Мариуполя до линии разграничения куда меньше. Излишне, наверное, говорить о том, что все украинское для той стороны ненавидимо. И футболки-вышиванки киевского "Динамо" словно красная тряпка для быка. Дело не в абстрактных терактах в Мариуполе, а в том, что гарантировать отсутствие внезапной вспышки ненависти у антиукраинских вояк не сможет никто, в том числе и они сами в трезвом состоянии. И, положа руку на сердце, это понимают все. Только вот почему-то не пропало желание играть в словесные пикировки у боссов мариупольского футбольного клуба даже после трех лет войны. При этом в отсутствии желания играть в футбол против "Шахтера" по-настоящему мариупольскую команду упрекают давно и настойчиво.

Исход борьбы за выход на мундиаль решат детали, возможно, нефутбольные. Плодя количество внутренних конфликтов, мы свои шансы минимизируем. Дальнейший ход событий можно предугадать. Техническое поражение "Динамо", арбитраж в Лозанне, возможно, продолжительный, вынесение вердикта в пользу "Динамо"; не исключено, что наш чемпионат окончится раньше, и эти 3 очка станут решающими в борьбе за "золото", правовая коллизия. Главное же — очередная тень на наш футбол в разгар подготовки Киева к проведению финала Лиги чемпионов. Ну, нужно же когда-то взрослеть, а!

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