Пояс недружественных стран. Три причины, почему испортились отношения Украины с соседями

Такая ситуация была вполне предсказуемой. Объясню — почему. Во-первых, это связано с тем, что Украина наконец начала приобретать международную субъектность. А это всегда вызывает ревность и опасения у соседних государств. Тем более, начинают переживать те соседи, которые привыкли к слабой субъектности Украины, которая всегда шла на все возможные уступки ради сохранения хороших отношений с ними. В частности, сейчас в фокусе вопросы национальных меньшинств и вопросы исторического прошлого.

Так или иначе, постепенно Украина становится субъектной, и ее образ меняется в глазах соседей.

Во-вторых, существенно сказывается фактор влияния пропаганды России и российского медийного сопровождения всех последних событий в Украине. Посмотрите сами: российские медиа активно тиражируют представления об Украине как о стране, где победили националистические силы, берущие курс на жесткую модель национальной государственности. А это, в свою очередь, вызывает опасения и отрицательные эмоции у наших соседей.

В-третьих, меняется атмосфера международных отношений в целом в регионе Центральной и Восточной Европы. С одной стороны, это происходит под влиянием российского реваншизма — возвращения к "праву сильного", с другой — из-за ослабления Европейского союза как такового, что, в свою очередь, значит ослабление европейского интеграционного проекта. На этом фоне происходит пробуждение национальных эгоизмов отдельных стран. Мы уже можем наблюдать в ряде соседних стран "поворот вправо", приход к власти приверженцев "сильной руки" и избрание националистического курса.

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Эта совокупность факторов — и внутренних украинских, и внешних — делает конфликт интересов разных государств вокруг Украины ожидаемым. И, в общем-то, это нормально для Украины.

Безусловно, при этом существует угроза того, что начнут портиться отношения Украины с другими странами-соседями, с которыми сейчас мы дружны. Ведь не следует забывать об экономическом аспекте. Выше речь шла лишь о вопросах идентичности и идеологических моментах, но ведь остается еще огромный резерв (в плохом понимании этого слова) ухудшения отношений на фоне экономических интересов, которые могут не совпадать или противоречить друг другу.

Пока что у нас нормальные дружеские и партнерские отношения со Словакией. В данный момент они связаны вопросом реверса газа и еще рядом тем. Но, вместе с тем, в Словакии есть приверженцы более тесного партнерства с Российской Федерацией, а также существует значительная экономическая зависимость словацкого бизнеса от России. Все это вполне может стать фактором, способным привести к ухудшению словацко-украинских отношений. Потому Украине нужно быть готовой к такой ситуации.

Что касается Румынии, то в Украине — довольно большое национальное румынское меньшинство. Что касается Молдовы, то есть потенциально конфликтный молдавский вопрос.

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Так что все может случиться… Но это нормальная взрослая политика, в которую Украина пришла, получив государственный суверенитет и наполнив его полноценным содержанием.

Как вести себя Украине, имея вокруг себя "пояс" из недружественных или частично недружественных стран? Прежде всего, Украина должна четко выработать собственную позицию, определить национальные интересы, установить границы, которые она не будет пересекать, дабы не вредить своим национальным интересам. И уже затем, исходя из этого, выстраивать отношения и со странами-соседями, и со всеми мировыми странами.

Максим Розумный, доктор политических наук, руководитель Центра исследования проблем Российской Федерации Национального института стратегических исследований