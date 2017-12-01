"Никчемные бумажки". Почему Украине следует наконец "похоронить" Минские соглашения

Александр Хара

Директор департамента международных многосторонних отношений Фонда "Майдан иностранных дел", дипломат

1 декабря 2017, 06:44

Если Украина и дальше будет придерживаться идей "Минска", то не сможет прекратить войну и вернуть свои территории.

Минские соглашения являются никчемными

Впервые в Украине высокопоставленные лица заговорили о "смерти" Минских соглашений. До этого все повторяли "мантру" президента о безальтернативности "Минска" и необходимости мирного урегулирования конфликта на Донбассе. Но, поскольку изо дня в день появляются сводки о погибших и раненных на Донбассе, а российская группировка войск на территории Донецкой и Луганской областей не уменьшается, ни о каком "мирном урегулировании конфликта" говорить не приходится.

Так что, говоря о бездейственности минских соглашений, Арсен Аваков и Антон Геращенко по сути лишь констатировали то, что и так давно обсуждается в экспертном сообществе.

Во-первых, минские "бумажки", которые называют "соглашениями", в действительности являются никчемными документами. Они не имеют юридической силы, и должны были называться "договоренностями".

Закон Украины о международных договорах предусматривает определенную компетенцию органов и должностных лиц, которые подписывают их, а также процедуру заключения межправительственных и межгосударственных соглашений. И ни один пунктов закона не был выполнен, когда подписывались эти "бумаги". Также, с точки зрения Венской конвенции о международных договорах, сказанное в этих "бумагах" не является международным обязательством Украины.

Во-вторых, минские соглашения не могут привести к миру, так как не отражают реалий нынешнего российско-украинского конфликта. Они выписаны так, что закрепляют ложное представление о "гражданской" войне в Украине и лишь некоторой роли России в этом конфликте.

Подсовывая Украине марионеток "ЛНР" и "ДНР", Кремль пытается заставить Киев начать переговоры с боевиками, и таким образом избежать ответственности за вооруженную агрессию.

То, что Украина с самого начала не называла конфликт вооруженной агрессией РФ, стало чуть ли не самым большим проколом украинской дипломатии на европейском и американском направлении.

Одним из выходов из сложившейся ситуации может стать принятие "закона о реинтеграции Донбасса". Документ, который сейчас "гуляет" по Верховной Раде, должен определить Россию как агрессора, признать территории временно оккупированными Российской Федерацией, поэтому вся ответственность за поддержание порядка, безопасности, социальные гарантии ложится на страну-агрессора. Как это было в случае с Крымом, относительно которого у нас есть такой закон.

Вторым важным шагом стало бы "вытягивание" России в непосредственные переговоры между Украиной и Россией об условиях прекращения вооруженной агрессии, восстановления территориальной целостности Украины, возвращения Луганска, Донецка и Крыма. Ведь на уровне риторики президент все время говорит о том, что идет война, но юридически не торопится это закреплять.

Третье – Украине важно связать вопрос Крыма и Донбасса. Ведь Запад упоминает Крым как отдельную историю, отмечая, что соглашения касаются только Донбасса. И в этом слабость "Минска".

Крым, и Донбасс должны рассматриваться как единое целое, ведь война началась с блокирования украинских воинских частей в Крыму, а лишь потом распространилась на Донбасс. Невозможно определить точную дату агрессии России против Донбасса, если мы вынесем за скобки Крым. И это должен закрепить все тот же закон о реинтеграции.

Связывая вопрос Крыма и Донбасса, Украина могла бы навязать видение мировому сообществу, что не только эти территории следует рассматривать в качестве точек, по которым нужно давить на Россию, но и Приднестровье, и Южную Осетию, и Абхазию. Ведь все эти конфликты — искусственные и созданы Россией, и на всех территориях присутствуют оккупационные войска. Таким образом, Украина могла бы помочь и молдаванам, и грузинам.

Запад упорно держится за Минские соглашения, опасаясь, что без них Россию будет сложно каким-то образом привязать к этой истории. Но мы должны убедить партнеров в обратном. Ведь, если Украина и дальше будет полагаться на Минские "бумажки", то так и не сможет прекратить войну и вернуть свои территории.

Александр Хара, дипломат, директор департамента международных многосторонних отношений Фонда "Майдан иностранных дел"

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