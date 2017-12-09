Итоги недели. Силовики против Саакашвили, депутаты против антикоррупционеров и бюджет-2018 "не под елку"

Михеил Саакашвили из категории парадоксального политика-апатрида стремительно стал правонарушителем. Парламентарии ополчились на могучую кучку профессиональных антикоррупционеров, но удовлетворились только отставкой Егора Соболева с поста главы профильного парламентского комитета. Верховная Рада непривычно рано приняла Государственный бюджет на следующий год. Венецианская комиссия поддержала позицию Украины в вопросе закона "Об образовании". Министры иностранных дел государств ОБСЕ встретились в Вене.

Бывший президент Грузии, полтора года проработавший в Украине главой областной администрации, профессионально умеет привлекать к себе внимание прессы. Правда, на этот раз в активе у Михеила Саакашвили была еще и сплоченная группа сторонников, со стороны больше напоминающая преторианскую гвардию, и заготовленный алгоритм действий. Если во вторник лидера "Руха новых сил" сумели отбить у правоохранителей, то уже в пятницу вечером вдали от центра Киева его задержали и доставили в изолятор временного содержания СБУ. Опытный политик не ни сумел выдержать высокий темп, заданный им после побега из под стражи, ни заручиться поддержкой широких народных масс.

Обвинения, предъявленные Саакашвили, в пост-майданной Украине выглядят тяжелыми: сотрудничество с Сергеем Курченко, обогащавшимся во время правления Виктора Януковича неприлично и неестественно быстро. Выступление генерального прокурора по этому вопросу позволило не столько сбить накал страстей, сколько заставило задуматься политиков, составлявших три последних месяца свиту Михеила Николозовича. Их наступательный запал существенно охладел, что заметно невооруженным глазом по активности депутатов из числа "еврооптимистов".

У тех, впрочем, была задача поважнее: попытаться доказать украинской власти, что стремление упростить увольнение руководителей антикоррупционных органов приведет к фатальным последствиям для всей страны. Если в желании уволить главу НАПК Наталью Корчак сходятся многие политики в Украине и за ее пределами, то директор НАБУ Артем Сытник в ЕС и США воспринимается едва ли не как современная реинкарнация Элиота Несса, посадившего за решетку Аль Капоне. В итоге отдуваться пришлось главе антикоррупционного комитета Егору Соболеву, переставшему украшать себя национальным флагом в качестве плаща. Сначала коллеги по комитету, а потом и депутаты в сессионном зале поддержали решение об его увольнении.

Верховная Рада 273 депутатскими голосами приняла Государственный бюджет на 2018 года непривычно рано, поздним вечером 7 декабря. При этом парламентарии запретили на год приватизацию земель сельскохозяйственного назначения и подняли себе зарплаты до уровня министерских. Судя по темпу принятия главного финансового документа страны, Владимир Гройсман нашел "ключики" к интересам многих, не только представителей БПП и "Народного фронта", и законопроект РПЛ "Покупай украинское, плати украинцам" может оказаться только вершиной айсберга.

Венецианская комиссия поддержала позицию Украины по вопросу закона "Об образовании", хотя и сделала несколько замечаний. Содействие усилению государственного языка там назвали "законной целью государства", подвергли критике отношение к русскому языку и посоветовали продлить переходный период для школ с преподаванием на языке национальных меньшинств. Напомню, что официальный Киев обещал выполнить пожелания Венецианской комиссии, а ее решение вряд ли остановит Будапешт, где представители правящей партии "ФИДЕС" действуют в предвыборной логике.

Заслуживает внимания ежегодная встреча министров иностранных дел стран ОБСЕ в Вене. Не только переговорами министров иностранных дел Украины и России, во время которых обсуждалась перспектива обмена заложниками (Трехсторонняя контактная группа в Минске не сумела договориться о дате обмена "74 на 306"), но и позицией госсекретаря США Рекса Тиллерсона. На минувшей неделе ему пророчили отставку, но своим коллегам шеф американской дипломатии заявил, что санкции против России сохранятся до вывода ее войск из Украины, призвав уважать право нашей страны выбирать свое будущее.

Евгений Магда