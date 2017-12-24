Незабитый пенальти Порошенко

Акция "Кофе на Крещатике" , которую организовали противники "еженедельных" протестов экс-главы Одесской областной госадминистрации Михеила Саакашвили, закончилась. Теперь можно делать выводы. Главный: кофе – не водка, много не выпьешь.

Несколько сотен сторонников Петра Алексеевича Порошенко (ПАПа) на Майдане — это как-то несерьезно, особенно, с учетом угрожающих заявлений в Фейсбуке. К тому же, противники ПАПа подготовили достаточно стебных лозунгов вроде "Порошенко — наш президент Вселенной!", чем серьезно подпортили лоялисткий настрой собравшихся. А уж когда "Азов" своим плакатом и файер-шоу передал Порошенко недвусмысленный привет от Авакова, то это перекрыло кофепитие, как военная машина НАТО перекрывает совковую гражданскую оборону.

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Что приключилось-то? Замах ведь был исполинский…

По косвенным признакам могу утверждать, что те, кто в окружении ПАПа отвечает за финансирование-организацию подобных акций, участие в этом не принимали. Некоторые так вообще ехидничали по поводу кофепития в Нете.

В общем, то ли своего ума хватило, то ли под внешним давлением президент пока решил не устраивать масштабного (и, возможно, кровопролитного) противостояния в Киеве. А может, инициативщики второй лиги, вроде Бирюкова, не захотели делиться славой главных фанатов ПАПа и попробовали провернуть все самостоятельно, на самотеке, так сказать.

В результате количество готовых публично поддержать Порошенко, даже с учетом тех, кто кормится сладким с его руки, оказалось никчемным.

Знаете, это как незабитый пенальти: неудача одной команды резко подстегивает энтузиазм другой. Так что надо ждать активности от сторонников Саакашвили. Ну, и действий власти по его выдворению и разгону палаточного города.

Александр Кочетков, аналитик, политолог