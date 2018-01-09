Бог простит: почему священнику сойдет с рук отказ отпевать ребенка

Андрій Кокотюха

Журналіст, письменник, сценарист, член Спілки кінематографістів України

9 января 2018, 11:42

В том, что случилось в Запорожье, никто, кроме самих граждан не виноват.

Священник отказался отпевать трагически погибшего ребенка

В Запорожье мужчина решил свести счеты с жизнью, выбросился из окна и упал на полуторагодовалого ребенка.  Но родителям погибшего мальчика теперь нужно сочувствовать вдвойне. Мало того, что выживший из ума 39-летний алкоголик ни в грош не поставил свою жизнь и забрал чужую. Малыша, ушедшего из-за чужой глупости, нельзя было по-человечески похоронить. Евгений Молчанов, священник, к которому обратились родители, оказался отпевать дитя. Причина – его крестили в церкви Киевского патриархата. А батюшка принадлежит к УПЦ МП. Потом, конечно, поп извинился. Но все равно уверен: сделал все правильно. Ведь Московский патриархат не признает Киевский, считает эту церковь недействительной и незаконной.

С этого места надо подробнее. Ведь трагедия опять вскрыла проблему, которой много лет и которую подавляющее большинство украинцев отказывается замечать. Ее, сама того не зная, озвучила руководитель запорожской ритуальной службы Светлана Шаповал: "Мы все крещенные Московским патриархатом, и никто не мог подумать, что родители поедут  крестить ребенка в Киевском патриархате. Теперь мы обязательно будем уточнять этот момент".

В связи с этим вспоминается роман Владимира Высоцкого и Леонида Мончинского "Черная свеча". По сюжету, в концлагере сталинской системы ГУЛАГ сидит священник. После ночного побоища, устроенного кастами уголовников между собой, он решает отпеть новопреставленных. И Божьему человеку все равно, кто к какой "масти" принадлежит. Показательно, что тот литературный персонаж имел массу прототипов. И все реальные российские священники, которых при Сталине сажали, наверняка принадлежали к Русской Православной церкви. Более того: сегодня из них принято делать подвижников и мучеников одновременно. Пример тому – снятый в 2010 году с благословления Московской Патриархии и при финансовой поддержке "Газпрома" фильм "Поп", по сюжету которого отец Александр из села Тихого Псковской области во время немецкой оккупации возрождает религиозные практики и помогает всем нуждающимся, а немецкая администрация ему в этом на каком-то этапе даже содействует.

Читайте также: Как решить "православную" проблему в Украине

Примерно с того же времени служители церкви в России получили статус святых без кавычек. Дошло до редактирования классической сказки Пушкина о попе и работнике его Балде. Церковные иерархи настоятельно рекомендовали заменить в новых изданиях Попа на Купца, настаивая – именно так писал и сам автор двести лет назад. Формально церковь отделена от государства. По сути, Московский патриархат уже давно подменил государство не только в России, но и в Украине.

Бороться с религией, как и с церковью – дело в современном мире хлопотное. Всегда можно услышать в ответ о свободе вероисповедания и посягательство на эти самые свободы. Главные украинские святыни – Киево-Печерская и Свято-Успенская Почаевская лавры, - находятся в сфере влияния Московского патриархата, и попытка изменить расклад ни к чему хорошему не приведет. Не сработает даже тот очевидный факт, что в Почаеве запросто можно купить литературу сепаратистского направления, запрещенную в Украине законом еще два года назад. Там же паломники не смогут исповедаться, если отец узнает, что верующий крещен в храме Киевского патриархата. Корни истории с погибшим запорожским ребенком – оттуда.

Ни в одной цивилизованной стране никто и никогда не сможет запретить ту или иную церковь. Более того: граждане любого вероисповедания могут рассчитывать на то, что им предоставят возможность отправлять тот религиозный культ, какой они сами для себя избрали. Потому все требования в Facebook запретить в Украине УПЦ МП ни к чему не приведут. Обречены они на провал на любом уровне. В конце концов, нынешнему главе нашего государства Петру Порошенко оппоненты регулярно вменяют, что он и его семья – прихожане Московского патриархата. С учетом нынешних настроений господин президент может демонстративно сменить приход – но никогда не рискнет "отменить" эту церковь на государственном уровне. Дело не в Порошенко: на его месте другой человек поступил бы точно также. Вступать в межконфессионный конфликт даже хуже, чем пытаться найти способ закрыть откровенно пророссийское средство массовой информации. Непременно заступятся международные организации, напоминая о пресловутом праве человека молиться тому Богу, которому тот хочет.

А в том, что случилось в Запорожье, никто, кроме самих граждан не виноват. Напомню: Светлана Шаповал, руководитель ритуальной службы, даже мысли не допускала, что креститься можно в храме Киевского патриархата. Мы с вами в массе своей не видим разницы между сакральными сооружениями. И если кто-то в каком-то сквере на месте вчерашней "наливайки" решил воздвигнуть церковь, мы только радуемся этому, непременно крестясь на купола в будни и праздники. Не задаваясь вопросом, а чей же это приход. Резко ударившиеся в религию украинцы не замечают разницы в этом так же, как не видят в УПЦ МП идеологического противника.  

Десять лет назад скоропостижно скончался один мой хороший знакомый. Когда друзья приехали на похороны, оказалось: его отпевают в храме Московского патриархата. Других в том селе на Западной Украине просто не было. А много раньше другая пара решила повенчаться – и тоже согласилась на церковь УПЦ МП, потому что альтернативы в маленьком городе не предлагали. Вывод: Киевский патриархат должен вести себя активнее. Но даже в этом случае отказ отпевать ребенка священником УПЦ МП грехом пока, к сожалению, считаться не будет. 

Андрей Кокотюха, писатель, журналист

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Андрей Кокотюха новости Запорожья отказ отпевать ребенка
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
00:19
Из Харькова и Львова запустят дешевые авиарейсы: названы направления
06 августа, понедельник
23:45
Поездка детей чиновников в Хорватию: в БПП пропиарились на благотворительности
23:42
В АП рассказали, куда загадочно испарился Порошенко после Крестного хода
23:22
Россия резко нарастила поставки военной техники террористам на Донбассе - СЦКК
23:12
В Германии аномальная жара заставила жителей вспомнить войну и нацизм
22:54
В Киеве неизвестные обстреляли авто и украли из него два миллиона гривень
22:39
«Танцы со звездами» 2018: названы участники второго сезона
22:32
В Болонье потушили пожар после взрыва топливовоза и подсчитали количество погибших
22:11
Трамп возобновил санкции против Ирана
22:04
Из-за спора с «Нафтогазом» российский «Газпром» заморозил внешние займы
21:45
Холодницкий получил полмиллиона гривень отпускных
21:34
Чорновил считает необходимым предотвратить захват Азовского моря Россией
21:06
Украинская легкоатлетка досадно упала на чемпионате Европы: опубликовано видео Видео
20:45
В Запорожской области в грузовом поезде обнаружили ящик гранат
20:35
Украина создала интригу на рынке пшеницы, спровоцировав рост цен – Bloomberg
20:21
ФБР задержало еще четверых россиян, их подозревают в отмывании денег и мошенничестве
19:59
Венгрия муштрует в детсадах патриотизм, а в школах – военную подготовку
19:50
Бывший узник Кремля Александр Костенко прибыл в Киев Видео
19:40
Синоптики предупредили о грозе в ряде регионов Украины
19:28
За три года из российских тюрем освободили девятерых политзаключенных украинцев
19:27
Эксперты прогнозируют подорожание хлеба на треть
19:20
Алексей Панин в Крыму позировал голым
19:16
Солнечное затмение 11 августа-2018: как подготовиться и чего опасаться
19:04
Путин совсем слетел с катушек мнение
18:58
В оккупированном Симферополе граффити с Путиным дополнили рисунком Кольченко и Сенцова
18:43
Вышел трейлер сериала "Маньяк" с Эммой Стоун и Джоной Хиллом
18:13
Трамп настаивает на сговоре РФ и Хиллари Клинтон
17:40
“Нас слегка...”. Влад Яма попал в аварию
17:29
В Киеве напали на известную телеведущую
17:10
Мастурбация, поцелуй мужчин. Светлана Лобода показала новый клип Видео
17:09
В Москве оценили планы Украины прекратить ж/д сообщение с Россией
16:55
Будем сбивать беспилотники над военными объектами и сажать владельцев - Генштаб ВСУ
16:35
Покушение на херсонскую активистку Гандзюк: подозреваемому избрали меру пресечения Видео
16:29
Возле аэропорта итальянской Болоньи произошел мощнейший взрыв Видео
16:22
Борис Гребенщиков выпустил песню, посвященную секс-скандалу с Харви Вайнштейном: видео Видео
16:05
Влетела в авто копов, наехала на пешеходов. В Запорожье девушка устроила ДТП и скрылась Видео
15:59
Исчезнувшего Порошенко обнаружили в ресторане. Фото
15:52
Освобожденный из российской тюрьмы узник Кремля Костенко вернулся в Украину
15:50
В Кривом Роге появился 299-й миллионер «Лото-Забава»
15:33
“Волосы дыбом от ужаса”. Бабченко объяснил, почему Россия не будет адекватной страной
15:31
Когда Успение Пресвятой Богородицы в 2018 году и как его праздновать Фото Видео
15:27
Тука рассказал, когда Украина из-за России вступит в самый опасный период своей истории Видео
15:13
Днепрянин в шутку дал другу подержать гранату без чеки
15:10
Чат с инвестиционным банкиром Сергеем Фурсой
15:00
Отравление шаурмой в Киеве: количество пострадавших превысило 90 человек
14:30
Ющенко назвал самую большую политическую проблему Украины
14:22
«Ждем обострения на Донбассе»: астрологи рассказали, чем грозит Украине ретроградный Уран
14:19
Гройсман попросил украинцев потреблять меньше газа
14:12
“Убил дочь и покончил с собой”. Под Житомиром в авто нашли мертвыми двух людей
13:58
«Это подарок»: Жириновский рассказал, как Запад собрался отдать Украине 4 области РФ. Видео Видео
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять