В шаге от дефолта: как МВФ усадил "на шпагат" украинское правительство

О возможном срыве сотрудничества Украины и Международного валютного фонда я бы не говорил, как об огромной угрозе и безысходности. Есть много стран, которые принципиально отказываются работать с МВФ. Даже наши соседи — Венгрия и Польша — проводят такую монетарную политику, которая предусматривает отказ от кредитов МВФ. Они выработали программу бездефицитного государственного бюджета — "протягивают ножки по одежке", то есть государство тратит столько, сколько оно зарабатывает.

Может ли страна существовать без денег МВФ? Да, может. Если умерит свои аппетиты.

В отношении Украины МВФ был категоричен: он дал четко понять, что не будет сотрудничать с ней по модели, предложенной правительством Гройсмана.

И Фонд можно понять, ведь его монетарная политика нацелена на осуществление программ, направленных на стабилизацию денежно-финансовой системы той или иной страны. Деньги Фонда не принадлежат Кристин Лагард или кому-то из членов правления. Это — деньги 120 и даже более стран, которые являются членами МВФ. Естественно, они не хотят, чтобы их финансы тратились впустую. Они хотят, наращивать свои ресурсы, потому что всем потом платят проценты... Это — нормальный капиталистический подход.

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Что в украинских реалиях не устраивает МВФ? Во-первых, Фонд неоднократно указывал на то, что цена на газ в Украине не соответствует рыночной, а дополнительное финансирование и субсидирование из государственного бюджета дезорганизует денежно-финансовую систему страны. Потому МВФ настаивает на том, что Украина должна перейти к капиталистическому методу ценообразования на энергоносители. Но если поднять цены на газ для населения, сразу же начнется очередная революция. Этим требованием МВФ заставил украинское правительство "сесть на шпагат": с одной стороны, Фонд требует перейти к рыночным ценам на газ для всех, без каких-либо субсидий и дотаций, а с другой — правительство этого сделать не может, потому что украинский народ доведен до крайней бедности.

Во-вторых, приватизация. МВФ призывает Украину прекратить финансирование убыточных госпредприятий из государственного бюджета. Он призывает продать их, сделать с ними что угодно, лишь бы они не "висели" на госбюджете. Но если это сделать со многими предприятиями (прежде всего, речь идет о НАК "Нефтегаз Украины", "Укрзализныце" и атомных станциях), изменится вся модель экономического функционирования страны.

В-третьих, МВФ призывает вообще не выплачивать дотации и социальные субсидии. К примеру, у нас есть целые "отряды" служб полицейского сектора, которые бесплатно ездят в транспорте, бесплатно содержат своих детей в детских садиках, лечат родственников в больницах и т.д. Фонд требует перехода к чистому капитализму. Но не ясно, что в таком случае делать с социальной сферой и всеми субсидиями.

В-четвертых, и это важнейший вопрос — МВФ указывает на то, что Украина сделала почти всю банковскую сферу государственной, формирует уставные фонды госбанков за счет облигаций внутреннего государственного займа, то есть просто их "накачивает воздухом", а потом монетизирует их через покупку этих облигаций на вторичном или третичном рынке. А затем через рефинансирование коммерческих банков эти облигации скупает НБУ, и, таким образом, создает скрытую эмиссию.

Это — лишь малая часть требований МВФ. Но и их правительство Гройсмана выполнить не может. Значит, нынешняя программа сотрудничества с Фондом должна прекратиться полностью. По сути, она уже сорвана. В такой ситуации надо было бы переходить к новым переговорам, но и этого сделать нельзя, потому что выполнить требования МВФ невозможно. Значит — тупик.

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Как следствие, Украину ждет технический дефолт. Украина уже не в состоянии осуществлять те выплаты, которые должна. Например, есть решение суда о том, что НАК "Нефтегаз" должен выплатить 2 миллиарда долларов, и штрафы накапливаются каждый день. Об этом молчат, а нужно бить в набат. Разве эти выплаты будут осуществлять Порошенко или Гройсман? Или Данилюк? Данилюк убежит как Яресько или Гонтарева, и видали его… Платить будет народ. Эти деньги будут взяты из бюджета. Но — их там нет. Это уже говорит о дефолте.

Или еще один пример — совсем скоро начнется разбирательство второй инстанции Лондонского суда по российским евробондам Азарова и Януковича. Украине нужно будет выплачивать 3 миллиарда долларов, на которые тоже уже набежали штрафы и проценты. Кто их будет выплачивать? Это тоже говорит о дефолте.

Или еще — государственный долг Украины сегодня насчитывает 80 миллиардов долларов. Только в этом году наша страна должна выплатить, как минимум, 12 миллиардов долларов. А доходов в бюджет нет, государство еле пенсии выплачивает. Как только подойдет время осуществлять какой-то платеж, что будет делать Украина? Ведь золотовалютные резервы НБУ — чуть больше 6 миллиардов долларов "чистыми". Отдавать долги не из чего.

Так что дефолт уже случился.

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Для простого украинца дефолт будет значить следующее. На какой-то период прекратятся выплаты пенсий пенсионерам и зарплат бюджетникам (учителям, врачам и прочим). Естественно, зарплаты бюджетникам будут также и урезать — платить же нечем. Будут "заморожены" пенсии и минимальные зарплаты. Будет инфляция, она уже есть… Цены на все виды товаров взмоют вверх, потому что они привязаны к доллару. Цены вырастут, а доходов не будет…

А что будет с курсом — не хочется даже представлять. В бюджете на 2018 год заложен курс на уровне 30 гривен за доллар. Но, если НБУ не удержит его сейчас с помощью рыночных механизмов, и случится обвал, и доллар уже на этой неделе пробьет планку в 30 гривен, начнется паника, и "отскок" может быть и до 35, и до 40 гривен за доллар.

Олег Соскин, директор Института трансформации общества