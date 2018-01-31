Послание Трампа к Конгрессу: главные наблюдения

Валерий Чалый
посол Украины в Соединенных Штатах Америки
31 января 2018, 11:35

Американский президент охватил преимущественно внутренние вопросы развития США.

Трамп призвал Конгресс помогать только друзьям США

Поделюсь первыми впечатлениями от послания президента США Дональда Трампа к Конгрессу и американскому народу.

По форме: тщательно подготовленное выступление; использование персональных историй американцев, которые, конечно, добавляют эмоциональности; очевидный опыт оратора в выступлениях перед большой аудиторией; желание объединить нацию, а не разъединять; апеллирование как к "простым" американцам, так и к истеблишменту; минимум импровизаций; пафос присутствует, но в допустимых рамках.

По сути: преимущественно внутренние вопросы развития США. По внешнеполитическим и безопасности обратил внимание на следующие месседжи:

- США возобновляют свою силу и позиции в мире;
- основные угрозы США исходят от "режимов-изгоев", террористических групп и таких соперников, как Китай и Россия, которые бросают вызов интересам, ценностям и экономике США. В противостоянии этим опасностям слабость является самым надежным путем к конфликту, а большая по пропорции сила - самым надежным средством обороны;
- Дональд Трамп призвал Конгресс положить конец секвестра оборонных расходов и обеспечить полное финансирование армии;
- Администрация планирует модернизировать ядерный арсенал для сдерживания любых актов агрессии;
- Президент США отметил, что после признания Иерусалима столицей Израиля десятки стран, многие из которых получают ежегодно миллиарды долларов помощи от США, проголосовали в ГА ООН против суверенного права США осуществить это признание и обратился к Конгрессу с призывом принять законодательство, которое сделает так, чтобы американская помощь иностранным странам служила интересам США и была направлена ​​только друзьям, а не врагам Америки;
- раскритиковал режим в КНДР, охарактеризовав режим Пхеньяна как жесткую диктатуру и заявил о приближении угрозы от реализации ракетно-ядерных программ КНДР. США проводят кампанию максимального давления на КНДР, чтобы предотвратить это. Администрация Трампа не будет повторять ошибки предыдущих администраций, связанные с уступками и самоуспокоения.

И главное наблюдение: я уже несколько раз слушаю выступления президентов США в Капитолии и всегда отмечаю, что и сторонники, и оппоненты внимательно слушают именно содержание речи. Если они поддерживают то или иное предложение - поднимаются и аплодируют, независимо от партийной принадлежности. И неизменно, кто бы ни говорил с трибуны, республиканец или демократ, популярный президент или не очень - слова о флаге, гимне, объединенной нации, которая готова дать отпор любому и рассчитывает на свой внутренний потенциал, приветствуются овациями. И в этих аплодисментах чувствуется уверенность в собственных силах и готовность действовать и побеждать. Как по мне, хороший пример для подражания.

Валерий Чалый, посол Украины в Соединенных Штатах Америки

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
США Конгресс обращение Трамп Валерий Чалый
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
00:44
Ушел из жизни самый титулованный шеф-повар Франции Жоэль Робюшон
00:19
Из Харькова и Львова запустят дешевые авиарейсы: названы направления
06 августа, понедельник
23:45
Поездка детей чиновников в Хорватию: в БПП пропиарились на благотворительности
23:42
В АП рассказали, куда загадочно испарился Порошенко после Крестного хода
23:22
Россия резко нарастила поставки военной техники террористам на Донбассе - СЦКК
23:12
В Германии аномальная жара заставила жителей вспомнить войну и нацизм
22:54
В Киеве неизвестные обстреляли авто и украли из него два миллиона гривень
22:39
«Танцы со звездами» 2018: названы участники второго сезона
22:32
В Болонье потушили пожар после взрыва топливовоза и подсчитали количество погибших
22:11
Трамп возобновил санкции против Ирана
22:04
Из-за спора с «Нафтогазом» российский «Газпром» заморозил внешние займы
21:45
Холодницкий получил полмиллиона гривень отпускных
21:34
Чорновил считает необходимым предотвратить захват Азовского моря Россией
21:06
Украинская легкоатлетка досадно упала на чемпионате Европы: опубликовано видео Видео
20:45
В Запорожской области в грузовом поезде обнаружили ящик гранат
20:35
Украина создала интригу на рынке пшеницы, спровоцировав рост цен – Bloomberg
20:21
ФБР задержало еще четверых россиян, их подозревают в отмывании денег и мошенничестве
19:59
Венгрия муштрует в детсадах патриотизм, а в школах – военную подготовку
19:50
Бывший узник Кремля Александр Костенко прибыл в Киев Видео
19:40
Синоптики предупредили о грозе в ряде регионов Украины
19:28
За три года из российских тюрем освободили девятерых политзаключенных украинцев
19:27
Эксперты прогнозируют подорожание хлеба на треть
19:20
Алексей Панин в Крыму позировал голым
19:16
Солнечное затмение 11 августа-2018: как подготовиться и чего опасаться
19:04
Путин совсем слетел с катушек мнение
18:58
В оккупированном Симферополе граффити с Путиным дополнили рисунком Кольченко и Сенцова
18:43
Вышел трейлер сериала "Маньяк" с Эммой Стоун и Джоной Хиллом
18:13
Трамп настаивает на сговоре РФ и Хиллари Клинтон
17:40
“Нас слегка...”. Влад Яма попал в аварию
17:29
В Киеве напали на известную телеведущую
17:10
Мастурбация, поцелуй мужчин. Светлана Лобода показала новый клип Видео
17:09
В Москве оценили планы Украины прекратить ж/д сообщение с Россией
16:55
Будем сбивать беспилотники над военными объектами и сажать владельцев - Генштаб ВСУ
16:35
Покушение на херсонскую активистку Гандзюк: подозреваемому избрали меру пресечения Видео
16:29
Возле аэропорта итальянской Болоньи произошел мощнейший взрыв Видео
16:22
Борис Гребенщиков выпустил песню, посвященную секс-скандалу с Харви Вайнштейном: видео Видео
16:05
Влетела в авто копов, наехала на пешеходов. В Запорожье девушка устроила ДТП и скрылась Видео
15:59
Исчезнувшего Порошенко обнаружили в ресторане. Фото
15:52
Освобожденный из российской тюрьмы узник Кремля Костенко вернулся в Украину
15:50
В Кривом Роге появился 299-й миллионер «Лото-Забава»
15:33
“Волосы дыбом от ужаса”. Бабченко объяснил, почему Россия не будет адекватной страной
15:31
Когда Успение Пресвятой Богородицы в 2018 году и как его праздновать Фото Видео
15:27
Тука рассказал, когда Украина из-за России вступит в самый опасный период своей истории Видео
15:13
Днепрянин в шутку дал другу подержать гранату без чеки
15:10
Чат с инвестиционным банкиром Сергеем Фурсой
15:00
Отравление шаурмой в Киеве: количество пострадавших превысило 90 человек
14:30
Ющенко назвал самую большую политическую проблему Украины
14:22
«Ждем обострения на Донбассе»: астрологи рассказали, чем грозит Украине ретроградный Уран
14:19
Гройсман попросил украинцев потреблять меньше газа
14:12
“Убил дочь и покончил с собой”. Под Житомиром в авто нашли мертвыми двух людей
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять