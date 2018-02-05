Война псевдореспублик, или Как Захарченко захватывает "ЛНР"

Дмитрий Снегирев

Сопредседатель ГИ "Права справа"

5 февраля 2018, 17:41

Пасечник отдал под управление "ДНР" Луганскую железную дорогу.

Захарченко постепенно прибирает к рукам "ЛНР"

На днях была обнародована информация о том, что главарь боевиков "ДНР" Александр Захарченко и бывший полковник СБУ Леонид Пасечник, который по совместительству является временно исполняющим обязанности главы "ЛНР", подписали протокол о намерениисоздать "единое таможенное пространство". "Протоколом" предполагается более "тесное экономическое сотрудничество между республиками".

Захарченко уже успел заявить, что после подписания "протокола" у "республик" все будет общее, то есть, его, Захарченко. "Сегодня наступил день, когда мы говорим о том, что граница у нас должна быть одна, общий враг у нас один, будущее у нас одно", - сказал он.

В свою очередь, "председатель правительства ЛНР" Сергей Козлов дал поручение своим подчиненным "подготовить перечень перспективных проектов для предприятий промышленного комплекса "ЛНР и ДНР", согласовать их с донецкими коллегами". По словам Козлова, в ближайшее время будет представлена ​​так называемая дорожная карта, которую должны согласовать с "правительством братской ДНР".

Впрочем, так называемый таможенный союз между "ДНР" и "ЛНР" - это попытка главаря боевиков "ЛНР" Пасечника прекратить захват псевдореспублики Александром Захарченко. Ведь между так называемыми "республиками" давно идут торговые войны, и они не прекратятся. 

Стоит заметить, что Захарченко и Пасечник подписали только протокол о намерениях. Это не более, чем попытка показать Украине, что между ними будто нет конфликта. Такая себе игра на телезрителя. "Протокол о намерениях покажет всем нашим противникам - мы едины и неделимы", - заявил после подписания документов Захарченко.

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Подобные протоколы подписываются не впервые. В 2016 году Захарченко и Плотницкий подписали решение о создании единой экономической зоны. Тогда состоялось подписание самопровозглашёнными "республиками" меморандума о сотрудничестве в рамках так называемых межпарламентских проектов. Но после этого развернулись водочная, табачная и железнодорожная войны.

Стоит напомнить, в начале января 2016 война между самопровозглашенными "республиками" перешла из фазы холодной в горячую. В войну специальных служб. В районе Горловки произошло блокирование отряда спецназначения "Троя" армией "ДНР". Фактически, речь шла о военном мятеже, который хотели организовать силы спецслужб "ЛНР" против Захарченко. Только вмешательство русских предотвратило полномасштабные боевые действия между двумя республиками.

Кстати, инициатором подписания нынешнего "таможенного союза" между "Д/ЛНР" выступила именно луганская сторона. В "ЛНР" продолжается конфликт между Пасечником и министром внутренних дел Корнетом, который является человеком Захарченко. Пасечник решил сыграть на опережение и подписать протокол с Захарченко о ненападении. Напомню, 27 декабря 2017 вступило в силу постановление "совета министров ДНР" о запрете ввоза подакцизных товаров с территории самопровозглашенной "ЛНР".

Есть еще один важный момент. В частности, в рамках протокола о "таможенном союзе" подписан договор о сотрудничестве между железными дорогами "республик". Между "ДНР" и "ЛНР" - железнодорожная война. В свое время, была попытка вывести из подчинения Донецка так называемую Луганскую дирекцию железной дороги. Плотницкий хотел замкнуть на себе финансовые потоки, которые идут от перевозок. Поэтому в Дебальцево по приказу Захарченко произошло блокирование отгрузки угля с территории "ЛНР". А уголь - это основная статья доходов обоих псевдореспублик. Показательным моментом было также то, что донецкая сторона не позволила тогда восстановить участок железной дороги, которая была разрушена во время боевых действий. "ЛНР" начала ремонтировать, а "ДНР" заблокировала.

Фактически, Захарченко и Пасечник подписали не протокол о создании "таможенного союза", а договор о перераспределении финансовых потоков Луганской дирекции железной дороги.

Согласно этому договору, управление Луганской железной дороги, которая до сих пор подчинялась "Совмину ЛНР", переходит к Донецку. Влияние донецких усиливается. Угледобычу на территории "ЛНР" уже частично контролируют донецкие.

Пасечник понимает свое шаткое положение и пытается укрепиться, поэтому взамен "таможенного союза" отдает железную дорогу. Это не сотрудничество квазиреспублик и никакие не братские отношения. Идет ползучий захват "ЛНР" Захарченко. Противостояние будет только обостряться.

Дмитрий Снегирев, сопредседатель ГИ "Права справа"

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ДНР ЛНР Захарченко Дмитрий Снегирев Пасечник
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