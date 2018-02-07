Как Варшава загоняет себя во внешнеполитический тупик

Владимир Огрызко

Руководитель Центра исследований России, экс-министр иностранных дел Украины

7 февраля 2018, 11:26

Если уж Госдеп США высказывает свое "фе" по поводу действий поляков, это значит, что Варшава действительно зашла слишком далеко.

Польша сегодня сама себя загоняет в глухой внешнеполитический тупик, создавая проблемы не только Украине, а, прежде всего, себе же. За последние годы Варшава испортила отношения не только с Киевом, но и со многими другими своими ближними и дальними соседями. Если уж Государственный департамент США высказывает свое "фе" по поводу действий поляков, это значит, что Варшава действительно зашла слишком далеко…

Следует отметить, что последние действия Польши — это не только антиукраинская линия. Это —антидемократическая линия, потому что те вещи, которые прописаны в таких польских "законах", как закон об Институте национальной памяти Польши, ведут к свертыванию главного, на чем строятся современные общества — демократии. Это — грустный результат.

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Но я все-таки надеюсь, что то, что мы наблюдаем сейчас — лишь временная "черная полоса" в современной польской истории, которая рано или поздно закончится, и ей на смену придет более светлая, белая.

Потому я очень рад, что в обращении Верховной Рады Украины к польской стороне прозвучала мысль о том, что мы готовы к трезвому и рассудительному диалогу, готовы думать над тем, как выстраивать наше будущее, а не барахтаться в иногда очень трагических и темных страницах нашего прошлого.

Однако польский президент Дуда не услышал не только украинских депутатов — он не услышал и израильскую сторону, не услышал он и США. Думаю, тут сыграло роль внутреннеполитическое видение ситуации. Поскольку, так или иначе, ему нужно думать и заботиться о грядущих выборах в Польше. К слову, это большая проблема современных стран — решения принимаются не с точки зрения стратегии, а исходя из приближающихся внутреннеполитических событий. Потому, я думаю, Дуда решил сыграть аккуратно и переложить ответственность на конституционный суд. Это, возможно, для него удобный способ уйти от ответственности, но с точки зрения влияния, в частности, на украинско-польские отношения — это очень ошибочный шаг.

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Не хотелось бы думать, что нынешний конфликт между Украиной и Польшей на основе исторических споров затронет какие-то другие сферы нашего сотрудничества. Потому что у наших стран есть общие интересы. Так, например, и Украина, и Польша чрезвычайно заинтересованы в том, чтобы не состоялся проект "Северный поток-2", потому что он представляет собой общую угрозу для обеих стран. Какие бы законы ни принимались в сфере истории, здесь экономический интерес у наших государств — объективный, и он лежит на поверхности.

Кроме того, если взять военное сотрудничество, то, безусловно, польские руководители понимают, что, если, не дай Бог, упадет Украина, следующей будет Польша. Потому сотрудничество в этой сфере является взаимовыгодным и необходимым и Украине, и Польше. Это же касается и многих других направлений.

Так что я не думаю, что нынешний эпизод украинско-польских отношений будет иметь какое-то практическое влияние на конкретные сферы сотрудничества. Но в общем плане такие вещи, безусловно, серьезно отравляют общую атмосферу и играют лишь на руку Москве.

Владимир Огрызко, дипломат, руководитель Центра исследований России, экс-министр иностранных дел Украины, специально для "Главреда"

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