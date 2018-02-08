Свекольная республика

Уже на второй день очередной сессии парламента спикер Андрей Парубий досрочно закрыл заседание из-за того, что в зале было меньше 200 народных депутатов. Обсуждать важные для развития Украины законы, как и голосовать за них, было просто некому. Причина отсутствия половины народных избранников на рабочих местах стала известна очень скоро - 8 февраля в 14.30 по киевскому времени, в Вашингтоне, которым завтрак за океаном на другом конце земного шара важнее за работу на благо государства.

Господин Парубий надеется, что следующее заседание будет эффективнее. Но это невозможно: народные избранники ещё должны вернуться из Америки, перелетев океан. Да и кто прилетает в США на одни сутки? Кто угодно, только не украинские парламентарии независимо от фракционной принадлежности. Да, сказать, что в Вашингтон помолиться с Трампом рванули две сотни наших избранников – преувеличение. Но всё-таки туда отправилась весомая группа. Так что парламентская неделя, считайте, прошла без пользы.

За чей счёт перелёт, дорогие отели, суточные и шопинг – вопрос даже не второй, а третий. Потому что первый вопрос: почему те, кто не в Вашингтоне, не в парламенте. А второй – как депутаты объясняют свои прогулы. Государственный служащий обязан либо оформить больничный лист, либо – взять отпуск по семейным обстоятельствам. Даже в частных структурах никто просто так с работы пусть на сутки уйти не может. Похоже, Верховная Рада Украины – одно из немногих рабочих мест не только нашей страны, но и мира, куда можно не ходить, получая за это жалование.

Политолог Пётр Олещук оценивает паломничество на Молитвенный завтрак как проявление колониального менталитета. Даже до Майдана депутаты всех мастей летали как в Москву, так и в Вашингтон. Сегодня геополитическая растяжка, похоже, не актуальна. Хотя у реваншистов вроде экс-регионалки Елены Бондаренко политические интересы в России, а семейные – в США. Да и её соратница Анна Герман в былые времена практиковала то же самое, поддерживая политику Путина и летая при этом помолиться с Бараком Обамой. Но сегодня речь не о них, а о тех депутатах, которые оперируют в публичном пространстве патриотической риторикой. Потому ближе к истине оценка политолога Евгения Магды, которую он дал на своей странице в Facebook: "Начало ХХ века подарило миру словосочетание "банановая республика". Но наши завтракающие парламентарии не знают, и много делают для того, чтобы была "свекольная республика". Тьфу".

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Был такой анекдот во времена позднего СССР: "Давайте объявим войну Америке и сдадимся в плен". Спора нет, США – влиятельная богатая прогрессивная сверхдержава, и с ней хочется иметь дело. Даже если вдруг придётся стать неофициальной колонией. Чем-то вроде штат Америки на европейском континенте. Причём желательно, чтобы доллар официально стал не второй, а первой валютой, и "зелёными" платили "белую" зарплату. Возможно, именно в таком ключе рассуждает господин Олещук. Это было бы близко к истине, ограничься проблема только фактом, что раньше украинские депутаты летали поочерёдно в Москву и Вашингтон, а нынче – только в американскую столицу. Но вопрос остаётся открытым: избранники украинского народа от сессии к сессии прогуливают заседания. Где находятся и чем занимаются – неизвестно. Особенно по пятницам. Значит, тезис о "свекольной республике" актуальнее.

Попытаюсь расшифровать в меру своего понимания. Свекла – аграрная культура, на которой специализируются целые сельское хозяйство. Во времена СССР и колхозов свекла наравне с картошкой считался продуктом стратегическим, но заниматься им никто особо не хотел даже в самих хозяйствах. Однако руководители понимали: надо что-то делать и отчитываться на фоне графиков, жонглируя процентами. Потому на свеклу, как и на картошку, бросали неэффективные ресурсы вроде студентов, служащих и городской интеллигенции. В результате вроде и урожай убран, и отчёты положительные, а всё как гнило, так и гниёт. От того, что никому ничего не надо.

Паломникам как на Молитвенный завтрак, так и куда угодно, кроме сессионного зала парламента, государство Украина и его динамичное развитие нужно так же, как вовремя собранный урожай свеклы. Пока за прогулы никто не отвечает, нужные законы никто не примет. Это значит, что страна будет жить дальше так, как жила до сих пор – без законов, по беспределу. Продолжая оставаться в конце любого списка, кроме перечня держав с высоким уровнем нетерпимости к коррупции.

Но главное – даже не в прогулах избранников, к которым привык народ. А в том, что те же народные депутаты обвиняют президента и генпрокурора в том, что во время войны и при общей бедности отдыхают на Мальдивах и Сейшелах. Вполне заслуженно, но при этом стоит признать: хоть какая-то работа в президентском и прокурорском кабинетах всё же идёт. В то время, как работа Верховной Рады из-за хронического отсутствия депутатов регулярно стоит. Кстати, война и кризис никуда не делись.

Андрей Кокотюха, писатель