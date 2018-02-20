Почему иномарки в Украине такие дорогие

Довольно часто встречаются пассажи автомобилистов о том, что цены на импортные машины высоки из-за чудовищных заградительных пошлин, мол, лоббисты от автопрома махровыми дедовскими способами защищают интересы полуживых украинских Богдана и ЗАЗа (остальные уже тихо загнулись). Мне такое простое объяснение показалось странным и несколько наивным.

Решил разобраться. Действительно, стоимость машины, равно как и любого другого импортного товара, формируется, в том числе, за счет пошлины. Вопрос лишь в том, в какой степени. Полез глубже. Оказалось, что сегодня ввозная пошлина на готовые новые легковые авто из Европы – от 5% до 7,3%, а для электрокаров – 0%, в ближайшие восемь лет пошлина на европейские автомобили и вовсе обнулится. Для сравнения, в России за каждое импортируемое авто поставщик платит 25% пошлины плюс утилизационный сбор 800 – 1500 долл. При этом стоит для наших северных соседей один и тот же автомобиль в любом ценовом сегменте в среднем на 10% меньше, чем у нас в Украине. Как же это так получается?

А дело вот в чем.

Во-первых, в России огромный внутренний рынок – порядка 6,8 млн. машин в год, – что позволяет концернам зарабатывать на объёмах продаж, абсорбируя пошлину общей доходностью бизнеса. У нас в прошлом году продано всего 680 тысяч легковушек, причём 88% – это б/у. На чем здесь можно заработать?

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Во-вторых, благодаря многолетней последовательной программе господдержки, в РФ существует нешуточная конкуренция импорта с автомобилями внутреннего производства, что, опять-таки, вынуждает снижать цены. У нас же рынок наводнили "евробляхи", а ряды производителей стремительно редеют. В начале января принято решение о ликвидации Кременчугского автомобильного – никаких неожиданностей, завод стоял уже давно. Интрига только в том, кто станет следующим: многострадальный ЗАЗ или все-таки Богдан? Делайте ставки, господа! Я бы лично поставил на ЗАЗ – судя по информации в СМИ, дела там совсем плохи, поскольку его остановка уничтожает целые отрасли смежников – 1 рабочее место в машиностроении создаёт 8 рабочих мест в других отраслях.

Но, возможно, с коррекцией государственной политики, завод и, соответственно, отрасль можно спасти. Как это было, например, в Корее, когда за выполнение плана по экспорту автомобилей за рубеж полагалась субсидия. Или в Германии, которая в 2008 – 2009 годах ввела специальную формулу помощи своему автопрому (выполнили оговорённые с правительством условия – получили помощь от государства). Интерес государства здесь очевиден – производство есть, а безработицы и социального напряжения – нет.

Но вернёмся к главному. Так в чем же трюк? Почему при минимальной, как выяснилось, пошлине машины для украинцев по-прежнему такие дорогие? Не потому ли, что зарубежные концерны при поддержке своих лоббистов во власти чётко понимают ситуацию и прекрасно знают, что альтернативы у нас нет. Мы ж практически убили свой автопром, искренне считаем его дефектным и своими руками забиваем крышку его гроба. Вот только забываем о том, что при этом садимся на иглу импорта, спрыгнуть с которой будет очень сложно.

Тарас Загородний, политический эксперт, управляющий партнер Национальной антикризисной группы