С доказательствами вины РФ у Великобритании довольно стремно

По Скрипалю, кстати, интересно.

Всем ясно, кто его траванул, но с доказательствами все сложно. Говорят: "Новичок" только российский, поэтому больше некому.

Но тут интересный момент: Россия отрицает, что "Новичок" вообще существует. Говорит, это басни. Единственным источником инфы о веществе является Вил Мирзаянов - почти столетний старик, сбежавший в Штаты еще в 1990-х. Источник довольно стремный. Больше нигде никто и никогда о "Новичке" не говорил.

Кроме того, если британцы утверждают, что это "Новичок", то у них должна быть его формула. Или даже его образцы. Ведь как-то они поняли, что именно это вещество использовалось!

Но! Если у них есть формула и/или образцы, то "Новичок", выходит, есть не только у РФ, но и у ЮК. Упс. Так быть не должно!

Ну и самое хреновое: нет подозреваемых. В случае с Литвиненко в 2006 почти сразу появились Луговой и Ковтун, которые его и отравили. Их связь с ФСБ установить было несложно - они там работали.

Сейчас же нет исполнителя. Непонятно даже, где именно Скрипаль и его дочь отравились.

Ну а если выяснят, где отравились, то надо будет найти россиянина или связанного с РФ человека, который подсыпал яд, намазал им что-то или распылил его. А это невероятно сложно.

Москва в этой ситуации теоретически может даже в суд подать: типа, репутация уничтожена, а доказательств - ноль, платите!

Пока все выглядит так, что британское расследование очень туго идет.

Иван Яковина, журналист.