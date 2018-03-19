Победа Путина как удар по российской экономике

Андрей Новак

Глава Комитета экономистов Украины

19 марта 2018, 13:43

Москву сегодня может ожидать лишь усиление международных санкций, которые обескровят российскую экономику и сделают Россию неспособной финансировать войну против Украины.

После очередного переизбрания президентом Российской Федерации Владимира Путина российскую экономику ждет лишь одна судьба — стагнация и падение. После агрессии против Украины, которая началась с аннексии Крыма в начале 2014 года, за четыре года в результате политики Путина Россия потеряла главное — доверие практически всех своих внешних партнеров.

Утрата доверия выливается в то, что крупные покупатели основного российского товара — газа и нефтепродуктов, а это и отдельные европейские страны, и Евросоюз в целом, резко сменили свою энергетическую стратегию и приняли решение постепенно отходить от закупок российских энергоресурсов. Так, недавно о своем намерении отказаться от российских энергоресурсов заявила Великобритания. То же самое уже не просто заявила, а заложила в своей программе развития Германия — постепенный отказ от российского газа и нефтепродуктов. Тем же путем пойдет преимущественное большинство европейских потребителей российских энергоресурсов.

А, как известно, газ и нефтепродукты — это главный российский экспортный товар. И, если основные покупатели откажутся от этого товара, то российскую экономику ждет только один путь — падение. Сначала начнется стагнация, или "нулевой рост" ВВП, а затем начнется падение ВВП страны...

Сегодня Россия не может предложить ничего другого мировому рынку, кроме энергоресурсов. А это значит, что падение потребление российских энергоресурсов автоматически приведет к падению всей российской экономики.

Как может измениться после выборов политика Путина относительно Украины, учитывая падение российской экономики, к которому привели предыдущие действия хозяина Кремля? Логику действий Кремля спрогнозировать невозможно, потому что его поступки уже давно лишены всяческой логики и здравого смысла. Однако можно говорить о том, что сложные экономические обстоятельства в самой России вряд ли позволят ей прибегнуть к эскалации боевых действий на востоке Украины, поскольку масштабная война будет требовать значительного финансирования и финансовой подпитки. А такового не предвидится.

Ведь, учитывая, что Россия ведет себя агрессивно не только по отношению к Украине, но и по отношению к Сирии, и всей Европе (о чем свидетельствуют террористические атаки в виде отравления людей на европейской территории), Москва после очередного переизбрания Путина может рассчитывать лишь на усиление международных санкций против Российской Федерации. А это, естественно, еще больше обескровит российскую экономику и может привести к тому, что Россия просто будет не в состоянии финансировать войну против Украины, а уж тем более начинать масштабную эскалацию боевых действий.

Андрей Новак, глава Комитета экономистов Украины, кандидат экономических наук, специально для "Главреда"

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