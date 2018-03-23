США и Китай готовятся к геополитическому противостоянию

Андрей Головачев

политический эксперт

23 марта 2018, 18:04

На чьей стороне будет России угадать не сложно.

Когда 8 марта Д. Трамп неожиданно объявил, что вводит импортные пошлины на сталь и алюминий, ЕС и в первую очередь Германия, впали в прострацию. Однако мы сразу предположили, что данная протекционистская мера вводилась исключительно против Китая, а для Европы со временем будет сделано исключение.

Так оно и случилось! Причем долго ждать не пришлось. Вчера вечером Белый Дом объявил что страны ЕС, Южная Корея, Аргентина и Бразилия выводятся из списка тех стран, на которые распространяются новые тарифы на сталь и алюминий. А Россия и Китай остались, что, собственно и требовалось доказать. Кстати, несмотря на оптимистические заявления Климкина, Украину также оставили в числе наказанных.

А чуть позже, вчера, Д. Трамп наконец перестал "валять дурака" и прямо, без обиняков, заявил, что будет вводить широкий тариф на весь импорт из Китая и предложил Поднебесной снизить торговой профицит в ее торговле с Америкой на 100 млрд долларов! Посольство Китая в США у себя на сайте в ответ распространило заявление, в котором предупредило, что Китай готов " пойти до конца в своих попытках защитить свои интересы".

Спустя пару часов после таких заявлений двух мировых держав американский фондовый рынок обвалился: Dow на 2.93%, S&P500 на 2.52%, Nasdag на 2.43%. Сегодня же ночью Шанхайская биржа открылась немедленным обвалом на 3.41%, а Токийская -на 4.66%! Нет сомнений что все европейские индексы сегодня тоже устремятся вниз

Надо сказать, что заявление Трампа не явилось неожиданностью для Китая. Семь месяцев назад Трамп назначил комиссию, которая должна была изучить вопросы промышленного шпионажа американских технологий со стороны Китая, а также жалобы американских компаний на то, что Китай допускает американские компании к себе на рынок только при условии передачи своих ноу -хау китайской стороне. Выводы комиссии, на которую приглашались китайские представители, подтвердили недобросовестную практику Китая в вопросах трансфера технологий.

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Также хорошо известно, что Китай всячески старался избежать торговой войны с США. С этой целью Китай неоднократно предлагал Америке " действовать рационально". В частности Китай обещал упростить допуск американских инвестиций на свой рынок, понизить свои пошлины на ряд американских товаров и т.д. Но ничего не помогло,- Трамп выбрал силовой метод воздействия на Китай, несмотря даже на то, что десятки американских промышленных союзов просили его воздержаться от этого шага из -за опасения ответных мер со стороны Китая.

Сейчас весь мир напрягся: начнется ли полномасштабная торговая война между США и Китаем? Белый Дом заявил, что все подробности торговых санкций против Китая, включая ограничение китайских инвестиций на американский рынок, будут опубликованы через две недели.

Реакция Китая будет зависеть от масштаба санкций. Если широкий тариф будет на уровне 20-25%, то вполне вероятно, что Китай ограничиться формальной жалобой в ВТО и стороны сядут за стол переговоров. Но если широкий тариф будет не менее 45%, то у Китая не останется другого пути, как ввести аналогичный тариф на весь американский импорт, включая автомобили, самолеты, агропродукцию (в первую очередь сою) и т.д. В этом случае США и Китай довольно быстро от торговой войны перейдут к валютно-финансовой войне, а затем и к геополитическому противостоянию, причем на чьей стороне будет России угадать не сложно.

Торговая война,- если она все таки случиться - скорее всего приведет к мировой рецессии, которая сразу же обострит все международные конфликты. Готовясь к такому сценарию, Трамп недавно произвел важнейшие кадровые перестановки, заменив госсекретаря и советника по национальной безопасности на откровенных ястребов, у которых, как говориться, рука не дрогнет.

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Есть, однако, точка зрения, что демонстрация Трампом угрожающего поведения по отношению к Китаю, а заодно и Ирану, связаны с предстоящими в ноябре промежуточными выборами в Конгресс. Напомним, что сейчас от импичмента Трапма спасает то, что демократы не имеют большинства в Конгрессе. В случае проигрыша на выборах, Трамп, в лучшем случае, может забыть о втором сроке, в худшем - получить импичмент или даже позорное отстранение от власти через недееспособность .

Во всяком случае Трамп посчитал, что резкое повышение градуса международной напряженности является для него лучшей линией поведения, - ведь коней на переправе не меняют! Можно ожидать, что в мае он выйдет из Договора о ядерной программе Ирана, что немедленно приведет обострению всех противоречий на Ближнем Востоке, который и так находиться на гране масштабной войны. Результатом этого обострения будет формирование Америкой международной коалиции в составе СА, Израиля, Англии и т.д. против Ирана с последующими вторжением. На все про все - два года.

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Россия Евросоюз США торговля Китай пошлины
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