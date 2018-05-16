Один шаг до победы Путина

В Палестине, на границах Израиля льется кровь мирных граждан. Говорят о 55 убитых палестинцах во время вчерашних столкновений, о стрельбе на поражение, которую вели израильские снайперы. В этот же день в здании консульства США в Иерусалиме торжественно, с почетным караулом и в присутствии высших должностных лиц Государства Израиль открылось посольство Соединенных Штатов. Звучали речи об осуществлении вековых чаяний израильского народа, прославлялось зятем Трампа Кушнером "твердое и непоколебимое слово" его тестя - президента Америки... В честь Трампа уже названа улица в Иерусалиме.

И в тот же день США наложили вето на проект резолюции, предложенной Кувейтом в Совбез ООН с требованием провести независимое расследование вчерашнего массакра на границе Газы и Израиля. Беспорядки организованы ХАМАС, тут всё ясно и расследовать нечего - заявил американский представитель.

Но Европа считает иначе - большинство европейских лидеров, и первые из них - Тереза Мэй и Эммануэль Макрон - осудили и перенос американского посольства в Иерусалим, и кровавые события на границе. Это уже второй тяжелый конфликт между США и Европой после одностороннего выхода США из режима отношений с Ираном. И как и первый, он сделан ради Израиля и при полном одобрении нынешнего руководства Израиля.

Но настоящим бенефициаром в углубляющемся расколе атлантического содружества является отнюдь не Израиль, а г-н Путин. Это его счастливый день. То, что так долго у него не получалось - рассорить и расколоть Запад, теперь начинает осуществляться. Односторонние шаги Трампа оказались более эффективным средством, чем все вмешательства в выборы, вся подпитка крайне правых, ультра-националистических европейских партий. Он, Путин, на один шаг от победы - если Трамп в одностороннем порядке, пренебрегая своими международными обязательствами, выходит из программ улучшения отношений с Ираном и из многосторонних соглашений по израильско-палестинскому урегулированию, то и Европа, может встать на тот же путь в отношениях с Путиным, если сочтет, например, что санкции слишком обременительны для ее экономики. Неожиданно атлантическое единство дает трещину из-за неумелых и несвоевременных шагов американского президента.

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А Израиль как раз только проигрывает и от этих последних решений, и еще во много раз больше от раскола Атлантической солидарности. Что приобрел он? Символический знак, что США признает Иерусалим частью Израиля. Но de facto в этом никто уже давно не сомневался кроме палестинцев и иранцев. А в реальной политике часто самым опасным является перевод de facto в de jure. И этот транзит произошел. Теперь Израиль ждет резкое усиление итифады. Кому это нужно?

Уверен, что неспешный переговорный процесс между Израилем, Палестиной и странами гарантами может привести к тому, что хотя бы Западный Иерусалим будет признан столицей Израиля. Да, конечно, сердце просит большего. Но не все желания можно немедленно претворять в жизнь. Вот Путин тоже хотел получить Крым, а что из этого вышло?

И контроль над ядерной программой Ирана требует, для верности не разрыва обязательств, а большего контроля над ее осуществлением. А при разрыве Путин будет тайно содействовать осуществлению этой программы и Иран, на беду не только Израилю, но и России, обретет ядерное оружие, как обрела его Северная Корея. И никто не сможет помешать. Конфликт Европы и США только безмерно облегчит этот процесс нуклеаризации Ирана.

Для всех нас Иерусалим - священный город Давидов, священный Сион. И христиане, и иудеи, читая 50 псалом молятся о том, чтобы возвиглись его стены. Но между этой трехтысячелетней мечтой и действительностью огромное зияние. И в этом зиянии реальности - повседневная жизнь мусульман, евреев и христиан на древней Земле Обетованной. И каждый из живущих на ней, вне зависимости от своей веры, языка, культуры и традиции имеет право на счастье и свободу.

И я уверен, что стены Иерусалима, воздвигнутые не из камней, а из воли его граждан, будут незыблемы только тогда, когда это право на счастье и свободу будет в полном объеме у каждого из них.

Ведь Иерусалим - Ури-Шалом - это Город Мира. В нем, быть может, ключ к миру всей земли. Будем же с трепетом относиться к этой святыне.

Андрей Зубов, российский историк