Один шаг до победы Путина

Андрей Зубов

российский историк

16 мая 2018, 14:45

То, что так долго у российского президента не получалось - рассорить и расколоть Запад, теперь начинает осуществляться.

Путину почти получилось рассорить Запад

В Палестине, на границах Израиля льется кровь мирных граждан. Говорят о 55 убитых палестинцах во время вчерашних столкновений, о стрельбе на поражение, которую вели израильские снайперы. В этот же день в здании консульства США в Иерусалиме торжественно, с почетным караулом и в присутствии высших должностных лиц Государства Израиль открылось посольство Соединенных Штатов. Звучали речи об осуществлении вековых чаяний израильского народа, прославлялось зятем Трампа Кушнером "твердое и непоколебимое слово" его тестя - президента Америки... В честь Трампа уже названа улица в Иерусалиме.

И в тот же день США наложили вето на проект резолюции, предложенной Кувейтом в Совбез ООН с требованием провести независимое расследование вчерашнего массакра на границе Газы и Израиля. Беспорядки организованы ХАМАС, тут всё ясно и расследовать нечего - заявил американский представитель.

Но Европа считает иначе - большинство европейских лидеров, и первые из них - Тереза Мэй и Эммануэль Макрон - осудили и перенос американского посольства в Иерусалим, и кровавые события на границе. Это уже второй тяжелый конфликт между США и Европой после одностороннего выхода США из режима отношений с Ираном. И как и первый, он сделан ради Израиля и при полном одобрении нынешнего руководства Израиля.

Но настоящим бенефициаром в углубляющемся расколе атлантического содружества является отнюдь не Израиль, а г-н Путин. Это его счастливый день. То, что так долго у него не получалось - рассорить и расколоть Запад, теперь начинает осуществляться. Односторонние шаги Трампа оказались более эффективным средством, чем все вмешательства в выборы, вся подпитка крайне правых, ультра-националистических европейских партий. Он, Путин, на один шаг от победы - если Трамп в одностороннем порядке, пренебрегая своими международными обязательствами, выходит из программ улучшения отношений с Ираном и из многосторонних соглашений по израильско-палестинскому урегулированию, то и Европа, может встать на тот же путь в отношениях с Путиным, если сочтет, например, что санкции слишком обременительны для ее экономики. Неожиданно атлантическое единство дает трещину из-за неумелых и несвоевременных шагов американского президента.

Читайте также: Как Трамп выходом из иранской ядерной сделки помог Путину

А Израиль как раз только проигрывает и от этих последних решений, и еще во много раз больше от раскола Атлантической солидарности. Что приобрел он? Символический знак, что США признает Иерусалим частью Израиля. Но de facto в этом никто уже давно не сомневался кроме палестинцев и иранцев. А в реальной политике часто самым опасным является перевод de facto в de jure. И этот транзит произошел. Теперь Израиль ждет резкое усиление итифады. Кому это нужно? 

Уверен, что неспешный переговорный процесс между Израилем, Палестиной и странами гарантами может привести к тому, что хотя бы Западный Иерусалим будет признан столицей Израиля. Да, конечно, сердце просит большего. Но не все желания можно немедленно претворять в жизнь. Вот Путин тоже хотел получить Крым, а что из этого вышло? 
И контроль над ядерной программой Ирана требует, для верности не разрыва обязательств, а большего контроля над ее осуществлением. А при разрыве Путин будет тайно содействовать осуществлению этой программы и Иран, на беду не только Израилю, но и России, обретет ядерное оружие, как обрела его Северная Корея. И никто не сможет помешать. Конфликт Европы и США только безмерно облегчит этот процесс нуклеаризации Ирана.

Для всех нас Иерусалим - священный город Давидов, священный Сион. И христиане, и иудеи, читая 50 псалом молятся о том, чтобы возвиглись его стены. Но между этой трехтысячелетней мечтой и действительностью огромное зияние. И в этом зиянии реальности - повседневная жизнь мусульман, евреев и христиан на древней Земле Обетованной. И каждый из живущих на ней, вне зависимости от своей веры, языка, культуры и традиции имеет право на счастье и свободу. 
И я уверен, что стены Иерусалима, воздвигнутые не из камней, а из воли его граждан, будут незыблемы только тогда, когда это право на счастье и свободу будет в полном объеме у каждого из них.

Ведь Иерусалим - Ури-Шалом - это Город Мира. В нем, быть может, ключ к миру всей земли. Будем же с трепетом относиться к этой святыне.

Андрей Зубов, российский историк

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
США Израиль Палестина Владимир Путин Андрей Зубов
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
01:09
Порошенко в личном звонке журналистке опроверг слухи об отдыхе в Испании
00:44
Ушел из жизни самый титулованный шеф-повар Франции Жоэль Робюшон
00:19
Из Харькова и Львова запустят дешевые авиарейсы: названы направления
06 августа, понедельник
23:45
Поездка детей чиновников в Хорватию: в БПП пропиарились на благотворительности
23:42
В АП рассказали, куда загадочно испарился Порошенко после Крестного хода
23:22
Россия резко нарастила поставки военной техники террористам на Донбассе - СЦКК
23:12
В Германии аномальная жара заставила жителей вспомнить войну и нацизм
22:54
В Киеве неизвестные обстреляли авто и украли из него два миллиона гривень
22:39
«Танцы со звездами» 2018: названы участники второго сезона
22:32
В Болонье потушили пожар после взрыва топливовоза и подсчитали количество погибших
22:11
Трамп возобновил санкции против Ирана
22:04
Из-за спора с «Нафтогазом» российский «Газпром» заморозил внешние займы
21:45
Холодницкий получил полмиллиона гривень отпускных
21:34
Чорновил считает необходимым предотвратить захват Азовского моря Россией
21:06
Украинская легкоатлетка досадно упала на чемпионате Европы: опубликовано видео Видео
20:45
В Запорожской области в грузовом поезде обнаружили ящик гранат
20:35
Украина создала интригу на рынке пшеницы, спровоцировав рост цен – Bloomberg
20:21
ФБР задержало еще четверых россиян, их подозревают в отмывании денег и мошенничестве
19:59
Венгрия муштрует в детсадах патриотизм, а в школах – военную подготовку
19:50
Бывший узник Кремля Александр Костенко прибыл в Киев Видео
19:40
Синоптики предупредили о грозе в ряде регионов Украины
19:28
За три года из российских тюрем освободили девятерых политзаключенных украинцев
19:27
Эксперты прогнозируют подорожание хлеба на треть
19:20
Алексей Панин в Крыму позировал голым
19:16
Солнечное затмение 11 августа-2018: как подготовиться и чего опасаться
19:04
Путин совсем слетел с катушек мнение
18:58
В оккупированном Симферополе граффити с Путиным дополнили рисунком Кольченко и Сенцова
18:43
Вышел трейлер сериала "Маньяк" с Эммой Стоун и Джоной Хиллом
18:13
Трамп настаивает на сговоре РФ и Хиллари Клинтон
17:40
“Нас слегка...”. Влад Яма попал в аварию
17:29
В Киеве напали на известную телеведущую
17:10
Мастурбация, поцелуй мужчин. Светлана Лобода показала новый клип Видео
17:09
В Москве оценили планы Украины прекратить ж/д сообщение с Россией
16:55
Будем сбивать беспилотники над военными объектами и сажать владельцев - Генштаб ВСУ
16:35
Покушение на херсонскую активистку Гандзюк: подозреваемому избрали меру пресечения Видео
16:29
Возле аэропорта итальянской Болоньи произошел мощнейший взрыв Видео
16:22
Борис Гребенщиков выпустил песню, посвященную секс-скандалу с Харви Вайнштейном: видео Видео
16:05
Влетела в авто копов, наехала на пешеходов. В Запорожье девушка устроила ДТП и скрылась Видео
15:59
Исчезнувшего Порошенко обнаружили в ресторане. Фото
15:52
Освобожденный из российской тюрьмы узник Кремля Костенко вернулся в Украину
15:50
В Кривом Роге появился 299-й миллионер «Лото-Забава»
15:33
“Волосы дыбом от ужаса”. Бабченко объяснил, почему Россия не будет адекватной страной
15:31
Когда Успение Пресвятой Богородицы в 2018 году и как его праздновать Фото Видео
15:27
Тука рассказал, когда Украина из-за России вступит в самый опасный период своей истории Видео
15:13
Днепрянин в шутку дал другу подержать гранату без чеки
15:10
Чат с инвестиционным банкиром Сергеем Фурсой
15:00
Отравление шаурмой в Киеве: количество пострадавших превысило 90 человек
14:30
Ющенко назвал самую большую политическую проблему Украины
14:22
«Ждем обострения на Донбассе»: астрологи рассказали, чем грозит Украине ретроградный Уран
14:19
Гройсман попросил украинцев потреблять меньше газа
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять