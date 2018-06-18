"Марш равенства" как ловушка для украинской демократии

"Ни один открытый гей не получил "Оскара". Том Хенкс и Шон Пенн награждены за лучшую мужскую роль, воплотив на экране геев. А может, стоит дать награду мне за то, что сыграл натурала?" - вот как высказался британский актёр Иэн Маккелен в недавнем интервью изданию "Time Out". Кто не знает, этот актёр сыграл мага Гендальфа в голливудской экранизации эпоса "Властелин колец". Это его слова – ключ к пониманию целей, которые ставят перед собой участники ежегодного и, если подобное определение применимо, уже традиционного киевского действа, которое сами организаторы называют "Маршем равенства" или "прайдом". Противники, в свою очередь, именуют акцию "гей-парадом". Особо радикальные граждане всякий раз пытаются сорвать мероприятие, и не только это – любое другое, связанное с ЛГБТ-темой.

В борьбе за традиционные ценности страдают объекты недвижимости. Например – галерея Павла Гудимова, которую сожгли в 2009-том году только потому, что в её стенах проводилась презентация антологии "120 дней Содома", которая репрезентовала ЛГБТ-лирику. Или более свежий факт – поджог старейшего киевского кинотеатра "Жовтень" в 2014 году. Основная версия – показ фильмов ЛГБТ-тематики в рамках фестиваля "Молодость". Наконец, активистов ЛГБТ-движения просто ловят на улицах и бьют. Но не каждый день, а только "на полях" упомянутых "Маршей равенства".

Всё происходящее – неправильно. Имею в виду не только насилие и любые другие действия, подходящие под статьи Криминального кодекса Украины. "Марш равенства" тоже неправильный хотя бы потому, что по его случаю в Киеве на этот раз перекрыли центр города, изменили маршруты общественного транспорта и закрыли три станции метро Напомню: так действовали власти зимой 2014-го года, когда собирались зачищать Майдан и отрезать активистам пути отхода, равно как их сторонникам – все возможные пути для прихода на подмогу.

Неправильно бить участников "прайда" - но так же плохо избивать до крови тех, кто с ними не согласен. Сжигать радужный флаг перед отделением полиции – идиотизм. Но так же можно оценить само действо, которое готовится несколько месяцев, фактом своего существования раздражает социальные сети, ссорит вчерашних закадычных друзей навсегда и длится 20 минут.



Корень проблемы, как принято в Украине, стране с молодой, плохо развивающейся демократией, находится в подмене понятий. До, во время и после "Марша равенства" активисты Facebook ломают копья не ясно, за что. Так же, как не понятен повод для проведения этого традиционно скандального "нетрадиционного" мероприятия. Между прочим, так же неясно, что защищают его противники. И почему хотят бить "голубых", которые все остальные 364 дня в году никому не мешают и особого внимания к себе не привлекают. Наверное, включается принцип, исповедуемый мушкетёром Портосом: я дерусь потому, что я дерусь.

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Агрессивные оппоненты "Марша равенства" кричат о защите традиционных семейных ценностей, на которые его участники якобы посягают. На что звучат возражения: "Ваши традиционные ценности – это отец-алкоголик, который регулярно бьёт жену, а дети с возрастом уходят в подворотню, становясь наркоманами". И лучше у ребёнка будет два папы или две мамы, чем ни одного родителя или же неполная семья, в которой мать еле сводит концы с концами, а отец-гуляка не платит алиментов. Как видим, обе стороны конфликта уязвимы, аргументы не соответствуют фактам из реальной жизни, а что такое "традиционная семья" не может толком объяснить никто.

Ещё один предмет для горячих споров – "не такая" ориентация противоречит человеческой природе. А попасть в ЛГБТ-сообщество можно уже после просмотра фильма Энга Ли "Горбатая гора", не говоря уже о наблюдении за "Маршем равенства". Это из той же оперы, что, посмотрев "Молчание ягнят", мы все станем людоедами. А порнофильмы провоцируют сексуальное насилие. Что касается природы, то у представителей ЛГБТ-сообщества она впрямь иная, чем у "натуралов". Однако любая сексуальная ориентация – это именно природа конкретного человека, а не извращение и нарушение Божьих заповедей, как утверждают радикалы и консерваторы.

Вот с этого места нужно говорить подробнее. Упомянутый выше актёр Иэн Маккелен возмущён, что открытые геи не номинируются на премию "Оскар". Тем самым вольно или невольно утверждает: нетрадиционная в восприятии большинства сексуальная природа сама по себе должна стать основанием для подобной номинации. Талант, профессиональные навыки, опыт – всё побоку. Важнее, чтобы представитель меньшинства не был обделён вниманием. Если развивать мысль господина Маккелена и его единомышленников, придём к следующему: номинированный на "Оскара" гей должен быть награждён, иначе это будет считаться дискриминацией и нарушением прав.

Вот в какую ловушку всякий раз попадают как сторонники "Марша равенства" в Украине, так и его противники. Организаторы прайдов думают не о равенстве. Они выходят не за права, а за привилегии. Требуя к себе не равного, а особого отношения. Прикрываясь при этом красивыми и громкими лозунгами. А радикалы понимают это – именно потому люди с радужными флагами их раздражают, провоцируя на агрессию. Вот так участники "Маршей равности" получают статус перманентных жертв, а их оппоненты – статус дремучего быдла.

Андрей Кокотюха, писатель, журналист для "Главреда"