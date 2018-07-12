Русский медведь снова полез на Балканы

Виталий Портников

Публицист, журналист

12 июля 2018, 07:09

Боясь потерять влияние на западных Балканах, Кремль начал бить Грецию по больному месту.

Греция выслала российских дипломатов

Правительство Греции решило выслать из Афин двух российских дипломатов. На первый взгляд, эта новость может показаться странной. Правительство Греции - один из тех европейских кабинетов, который всегда старался поддерживать тёплые отношения с Москвой.

Победу партии действующего премьер-министра Алексиса Ципраса на парламентских выборах в России в своё время воспринимали как одно из главных политических достижений на Балканах и в Европе в целом. Активисты этой партии известны своими тёплыми контактами с Кремлём, совместной работой с Российским институтом стратегических исследований. Что же могло произойти, что заставило Афины пойти на публичный конфликт с Москвой?

Кремль решил помешать осуществлению одного из самых важных свершений в политической карьере Алексиса Ципраса - урегулированию конфликта с соседней Македонией. Афины и Скопье пришли к историческому согласию относительно изменения конституционного названия этой страны на Республику Северная Македония. Именно осуществлению этой договоренности и пытались помешать высылаемые российские дипломаты.

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И это только один из аспектов их деятельности. Среди прочих называют попытки расширить влияние в православной церкви (очевидно, актуально накануне рассмотрения вопроса об украинской автокефалии) - как в ее местных структурах, так и на горе Афон, этом оплоте традиционалистов.

Но вмешательство в церковные дела Ципрас еще мог бы стерпеть. А вот попытки сорвать договоренности с Македонией - удар по больному месту. Тем более, что Москва активно действует и в самой Македонии. Посольство России в этой стране - самый настоящий штаб дестабилизации и антиправительственной деятельности, оттуда нужно высылать не двух дипломатов, а сразу всех.

Кремль пытается использовать бывшую правящую партию ВМРО-ДПМНЕ, руководство которой активно сопротивляется договоренностям с Грецией. Действует через пророссийского президента Георги Иванова, обязанного своей политической карьерой одному из лучших друзей Москвы, бывшему премьеру Николе Груевскому. Но Македонии оказалось недостаточно. В Грецию тоже полезли.

И понятно почему. Окончательное одобрение греческо-македонских договоренностей открывает Македонии двери в НАТО и Европейский Союз, превращает перемены в этой балканской стране в необратимые, исключает возможность системного российского влияния на власти Македонии. В том числе и в вопросе о строительстве альтернативных газопроводов, которые необходимы Москве для изоляции Украины.

Именно поэтому в России решили не выбирать методов и оскорбили самолюбие своего давнего союзника Алексиса Ципраса. Возможный конфликт с Афинами показался ерундой по сравнению с возможной потерей влияния в Македонии и на западных Балканах в целом.

Виталий Портников, журналист, для Эспресо

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Виталий Портников Греция Македония дипломаты Балканы
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