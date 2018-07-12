Русский медведь снова полез на Балканы

Правительство Греции решило выслать из Афин двух российских дипломатов . На первый взгляд, эта новость может показаться странной. Правительство Греции - один из тех европейских кабинетов, который всегда старался поддерживать тёплые отношения с Москвой.

Победу партии действующего премьер-министра Алексиса Ципраса на парламентских выборах в России в своё время воспринимали как одно из главных политических достижений на Балканах и в Европе в целом. Активисты этой партии известны своими тёплыми контактами с Кремлём, совместной работой с Российским институтом стратегических исследований. Что же могло произойти, что заставило Афины пойти на публичный конфликт с Москвой?

Кремль решил помешать осуществлению одного из самых важных свершений в политической карьере Алексиса Ципраса - урегулированию конфликта с соседней Македонией. Афины и Скопье пришли к историческому согласию относительно изменения конституционного названия этой страны на Республику Северная Македония. Именно осуществлению этой договоренности и пытались помешать высылаемые российские дипломаты.

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И это только один из аспектов их деятельности. Среди прочих называют попытки расширить влияние в православной церкви (очевидно, актуально накануне рассмотрения вопроса об украинской автокефалии) - как в ее местных структурах, так и на горе Афон, этом оплоте традиционалистов.

Но вмешательство в церковные дела Ципрас еще мог бы стерпеть. А вот попытки сорвать договоренности с Македонией - удар по больному месту. Тем более, что Москва активно действует и в самой Македонии. Посольство России в этой стране - самый настоящий штаб дестабилизации и антиправительственной деятельности, оттуда нужно высылать не двух дипломатов, а сразу всех.

Кремль пытается использовать бывшую правящую партию ВМРО-ДПМНЕ, руководство которой активно сопротивляется договоренностям с Грецией. Действует через пророссийского президента Георги Иванова, обязанного своей политической карьерой одному из лучших друзей Москвы, бывшему премьеру Николе Груевскому. Но Македонии оказалось недостаточно. В Грецию тоже полезли.

И понятно почему. Окончательное одобрение греческо-македонских договоренностей открывает Македонии двери в НАТО и Европейский Союз, превращает перемены в этой балканской стране в необратимые, исключает возможность системного российского влияния на власти Македонии. В том числе и в вопросе о строительстве альтернативных газопроводов, которые необходимы Москве для изоляции Украины.

Именно поэтому в России решили не выбирать методов и оскорбили самолюбие своего давнего союзника Алексиса Ципраса. Возможный конфликт с Афинами показался ерундой по сравнению с возможной потерей влияния в Македонии и на западных Балканах в целом.

Виталий Портников, журналист, для Эспресо