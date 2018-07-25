Тихая война на дорогах, или Как нас убивают "гробы на колесах"

Кроме нас в междугородном автобусе было ещё три пассажира. Водитель не ждал до заполняемости, а выехал точно по расписанию. Из пункта А в пункт Б доехал даже раньше, чем указано в расписании. По пути не останавливался, никого не подбирал. Да, это был обычный рейсовый автобус Цюрих – Инсбрук.

Украинские перевозчики подобной роскоши себе позволить не могут. Всё с точностью до наоборот. Вместо расписания – как заполнимся, так и поедем. Вместо света в салоне – кромешная тьма. Вместо кондиционера – крики: "Закройте люк, просквозит!" Узкий проход, узкие сидения, ноги не вытянуть, а протянуть к концу путешествия. Не говоря уже о принципиальном отсутствии опции "туалет в салоне", в некоторых случаях бонус – русские сериалы, звук которых не прикрутить. Ну, и жуткие дороги, по которым ездят жуткие маршрутки.

Но чрезвычайную ситуацию создало не отсутствие элементарного комфорта для украинского путешественника. С 23 июля полиция и другие службы, имеющие на то право и компетенцию, начинают работать в усиленном режиме, проверяя законность работы перевозчиков и безопасность перевозок. Люди готовы терпеть всё, кроме ежедневных ДТП, в которые попадают маршрутки, и гибели пассажиров маршруток. Хочется заострить: в том числе детей, но смерть уравнивает всех. А там, где ничто не предвещает беды, она ещё более ужасна.

Гром грянул после жуткой аварии на Житомирщине, в которой погибло десять украинцев, решившихся сесть в маршрутку. Грех сравнивать, но на фронте ежедневно люди уже не гибнут. Как воины, так и мирное население. Зато в тылу, даже глубоком, сообщение об очередных жертвах пассажирских перевозок стали невыносимой нормой. Кроме того, маршрутки давят пешеходов с тем же азартом, что и пьяные мажоры, и не всегда погибший или искалеченный в аварии стал её причиной. Опасность микроавтобусов повысилась, и это – с учётом того, что автомобиль вообще считается средством не только передвижения, но и повышенной опасности. Изначально, уже на стадии производства, сборки и испытания.

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В свете последних трагических событий правительство поручило Нацполиции в спайке с Государственной службой безопасности на транспорте проверить, среди прочего, техническое состояние "гробов на колёсах". Маршруткам, которые лёгким движением умелых рук превратились из грузовых бусов в пассажирские автобусы, дали срок до 1 января 2019 года. Не ясно, правда, зачем таким позволили доездить оставшиеся месяцы. Вдруг опять авария со смертельным исходом. Объясни потом родственникам погибших, что водители по закону имели право выводить свои "гробы" на трассы. Люди, кстати, могли бы и не рисковать, сами виноваты, что сели, ведь знают же. Ответственность на них.

Отсюда переходим к главной проблеме – отсутствию выбора у желающих срочно ехать из пункта А в пункт Б. Здесь надо обратиться к истории вопроса, которую рожденные после 21 августа 1991 года не знают, а родившиеся раньше – забыли либо не помнят. Знаете, что такое "маршрутка"? Это, господа, маршрутное такси. Услуга легально появилась в городах Советского Союза где-то в начале 1980-х. Муниципального транспорта уже не хватало. Обычное такси, "Волги" с шашечками – предмет роскоши, там по счётчику может от рубля натикать, а рубль в СССР – деньги на сутки жизни.

Потому маршрутное такси было компромиссом: проезд стоил 15 копеек против 5 на киевском метро или на автобусах "ЛАЗ" и "Икарус" - в больших и малых городах. Обычно маршрутные такси были синего или зелёного цвета. Использовали под них латвийские микроавтобусы RAF-223, реже – российские ПАЗы. Этот транспорт в основном курсировал между райцентрами и прилегающими сёлами. По уровню комфорта соответствует нынешним маршруткам. Другое дело, что были стандарт и контроль при знакомом отсутствии дорог.

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Интересно другое: "пазики" ещё ездят, а "рафики" как маршрутные такси исчезли совсем. После развала Союза четыре года такой транспортной единицы не существовало. Реанимировал их транспортный коллапс середины 1990-х, связанный с обветшанием автопарков и резким увеличением количества пассажиров в связи с миграцией сельского населения в города. С возвращением этого формата городского, а потом – междугородного транспорта люди, не утратившие историческую память, делали на неё упор. Ведь "рафики" были именно такси, то есть, за ваши 15 копеек были обязаны останавливаться по требованию. Этой же роскоши народ ждал и от маршруток постмодерной эпохи. Водители поддавались давлению, тормозили буквально через каждых сто-двести метров, что есть нарушением правил дорожного движения. Отношение к маршруткам как к настоящим такси стало предтечей нынешних масштабных аварий на городских и междугородних трассах.

Обратите внимание на разношерстные автомобили, которые приедут к вам под видом такси. Даже если вы пользуетесь службой, имеющей чистейшую и белейшую лицензию. Такой анархии, такого барокко, как в украинских пассажирских перевозках, нет нигде в цивилизованном мире. Часто вы даже не отличите приехавшее к вам по вызову авто среди других на парковке. Ну, разве запаркуется неправильно. Почему же маршрутки должны давать нам всем какие-то гарантии, в том числе – безопасности? Мы сами их хотим, причём чем больше, тем лучше. Они должны ехать в удобное для нас время, проезд должен стоить недорого, а остановки – по требованию.

Нам всё равно, чем было "это", прежде чем превратиться в потенциальный гроб на колёсах и выехать на убитую украинскую дорогу. Где их становится всё больше. И это не здоровая конкуренция, не борьба за пассажира методом улучшения качества услуги. Просто людям очень нужно ехать. Ведь альтернативой убитой маршрутке с водителем, который не спит уже сутки, может быть точно такая же, но отходящая на двадцать минут раньше.

Андрей Кокотюха, писатель, журналист, для "Главреда"