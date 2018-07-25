Тихая война на дорогах, или Как нас убивают "гробы на колесах"

Андрій Кокотюха

Журналіст, письменник, сценарист, член Спілки кінематографістів України

25 июля 2018, 06:58

На украинских дорогах ежедневно погибает больше людей, чем на фронте.

Авария на Житомирщине унесла жизни 10 человек

Кроме нас в междугородном автобусе было ещё три пассажира. Водитель не ждал до заполняемости, а выехал точно по расписанию. Из пункта А в пункт Б доехал даже раньше, чем указано в расписании. По пути не останавливался, никого не подбирал. Да, это был обычный рейсовый автобус Цюрих – Инсбрук.

Украинские перевозчики подобной роскоши себе позволить не могут. Всё с точностью до наоборот. Вместо расписания – как заполнимся, так и поедем. Вместо света в салоне – кромешная тьма. Вместо кондиционера – крики: "Закройте люк, просквозит!" Узкий проход, узкие сидения, ноги не вытянуть, а протянуть к концу путешествия. Не говоря уже о принципиальном отсутствии опции "туалет в салоне", в некоторых случаях бонус – русские сериалы, звук которых не прикрутить. Ну, и жуткие дороги, по которым ездят жуткие маршрутки.

Но чрезвычайную ситуацию создало не отсутствие элементарного комфорта для украинского путешественника. С 23 июля полиция и другие службы, имеющие на то право и компетенцию, начинают работать в усиленном режиме, проверяя законность работы перевозчиков и безопасность перевозок. Люди готовы терпеть всё, кроме ежедневных ДТП, в которые попадают маршрутки, и гибели пассажиров маршруток. Хочется заострить: в том числе детей, но смерть уравнивает всех. А там, где ничто не предвещает беды, она ещё более ужасна.

Гром грянул после жуткой аварии на Житомирщине, в которой погибло десять украинцев, решившихся сесть в маршрутку. Грех сравнивать, но на фронте ежедневно люди уже не гибнут. Как воины, так и мирное население. Зато в тылу, даже глубоком, сообщение об очередных жертвах пассажирских перевозок стали невыносимой нормой. Кроме того, маршрутки давят пешеходов с тем же азартом, что и пьяные мажоры, и не всегда погибший или искалеченный в аварии стал её причиной. Опасность микроавтобусов повысилась, и это – с учётом того, что автомобиль вообще считается средством не только передвижения, но и повышенной опасности. Изначально, уже на стадии производства, сборки и испытания.

Читайте также: Адские дороги: четыре ДТП в Украине за один день унесли 21 жизнь

В свете последних трагических событий правительство поручило Нацполиции в спайке с Государственной службой безопасности на транспорте проверить, среди прочего, техническое состояние "гробов на колёсах". Маршруткам, которые лёгким движением умелых рук превратились из грузовых бусов в пассажирские автобусы, дали срок до 1 января 2019 года.  Не ясно, правда, зачем таким позволили доездить оставшиеся месяцы. Вдруг опять авария со смертельным исходом. Объясни потом родственникам погибших, что водители по закону имели право выводить свои "гробы" на трассы. Люди, кстати, могли бы и не рисковать, сами виноваты, что сели, ведь знают же. Ответственность на них.

Отсюда переходим к главной проблеме – отсутствию выбора у желающих срочно ехать из пункта А в пункт Б. Здесь надо обратиться к истории вопроса, которую рожденные после 21 августа 1991 года не знают, а родившиеся раньше – забыли либо не помнят. Знаете, что такое "маршрутка"? Это, господа, маршрутное такси. Услуга легально появилась в городах Советского Союза где-то в начале 1980-х. Муниципального транспорта уже не хватало. Обычное такси, "Волги"  с шашечками – предмет роскоши, там по счётчику может от рубля натикать, а рубль в СССР – деньги на сутки жизни.

Потому маршрутное такси было компромиссом: проезд стоил 15 копеек против 5 на киевском метро или на автобусах "ЛАЗ" и "Икарус" - в больших и малых городах. Обычно маршрутные такси были синего или зелёного цвета. Использовали под них латвийские микроавтобусы RAF-223, реже – российские ПАЗы. Этот транспорт в основном курсировал между райцентрами и прилегающими сёлами. По уровню комфорта соответствует нынешним маршруткам. Другое дело, что были стандарт и контроль при знакомом отсутствии дорог.

Читайте также: Эксперты назвали главные причины высокой смертности в результате ДТП с маршрутками

Интересно другое: "пазики" ещё ездят, а "рафики" как маршрутные такси исчезли совсем. После развала Союза четыре года такой транспортной единицы не существовало. Реанимировал их транспортный коллапс середины 1990-х, связанный с обветшанием автопарков и резким увеличением количества пассажиров в связи с миграцией сельского населения в города. С возвращением этого формата городского, а потом – междугородного транспорта люди, не утратившие историческую память, делали на неё упор. Ведь "рафики" были именно такси, то есть, за ваши 15 копеек были обязаны останавливаться по требованию.  Этой же роскоши народ ждал и от маршруток постмодерной эпохи. Водители поддавались давлению, тормозили буквально через каждых сто-двести метров, что есть нарушением правил дорожного движения. Отношение к маршруткам как к настоящим такси стало предтечей нынешних масштабных аварий на городских и междугородних трассах.

Обратите внимание на разношерстные автомобили, которые приедут к вам под видом такси. Даже если вы пользуетесь службой, имеющей чистейшую и белейшую лицензию. Такой анархии, такого барокко, как в украинских пассажирских перевозках, нет нигде в цивилизованном мире. Часто вы даже не отличите приехавшее к вам по вызову авто среди других на парковке. Ну, разве запаркуется неправильно. Почему же маршрутки должны давать нам всем какие-то гарантии, в том числе – безопасности? Мы сами их хотим, причём чем больше, тем лучше. Они должны ехать в удобное для нас время, проезд должен стоить недорого, а остановки – по требованию.

Нам всё равно, чем было "это", прежде чем превратиться в потенциальный гроб на колёсах и выехать на убитую украинскую дорогу. Где их становится всё больше. И это не здоровая конкуренция, не борьба за пассажира методом улучшения качества услуги. Просто людям очень нужно ехать. Ведь альтернативой убитой маршрутке с водителем, который не спит уже сутки, может быть точно такая же, но отходящая на двадцать минут раньше.

Андрей Кокотюха, писатель, журналист, для "Главреда"

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
ДТП авария маршрутка Андрей Кокотюха
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
01:09
Порошенко в личном звонке журналистке опроверг слухи об отдыхе в Испании
00:44
Ушел из жизни самый титулованный шеф-повар Франции Жоэль Робюшон
00:19
Из Харькова и Львова запустят дешевые авиарейсы: названы направления
06 августа, понедельник
23:45
Поездка детей чиновников в Хорватию: в БПП пропиарились на благотворительности
23:42
В АП рассказали, куда загадочно испарился Порошенко после Крестного хода
23:22
Россия резко нарастила поставки военной техники террористам на Донбассе - СЦКК
23:12
В Германии аномальная жара заставила жителей вспомнить войну и нацизм
22:54
В Киеве неизвестные обстреляли авто и украли из него два миллиона гривень
22:39
«Танцы со звездами» 2018: названы участники второго сезона
22:32
В Болонье потушили пожар после взрыва топливовоза и подсчитали количество погибших
22:11
Трамп возобновил санкции против Ирана
22:04
Из-за спора с «Нафтогазом» российский «Газпром» заморозил внешние займы
21:45
Холодницкий получил полмиллиона гривень отпускных
21:34
Чорновил считает необходимым предотвратить захват Азовского моря Россией
21:06
Украинская легкоатлетка досадно упала на чемпионате Европы: опубликовано видео Видео
20:45
В Запорожской области в грузовом поезде обнаружили ящик гранат
20:35
Украина создала интригу на рынке пшеницы, спровоцировав рост цен – Bloomberg
20:21
ФБР задержало еще четверых россиян, их подозревают в отмывании денег и мошенничестве
19:59
Венгрия муштрует в детсадах патриотизм, а в школах – военную подготовку
19:50
Бывший узник Кремля Александр Костенко прибыл в Киев Видео
19:40
Синоптики предупредили о грозе в ряде регионов Украины
19:28
За три года из российских тюрем освободили девятерых политзаключенных украинцев
19:27
Эксперты прогнозируют подорожание хлеба на треть
19:20
Алексей Панин в Крыму позировал голым
19:16
Солнечное затмение 11 августа-2018: как подготовиться и чего опасаться
19:04
Путин совсем слетел с катушек мнение
18:58
В оккупированном Симферополе граффити с Путиным дополнили рисунком Кольченко и Сенцова
18:43
Вышел трейлер сериала "Маньяк" с Эммой Стоун и Джоной Хиллом
18:13
Трамп настаивает на сговоре РФ и Хиллари Клинтон
17:40
“Нас слегка...”. Влад Яма попал в аварию
17:29
В Киеве напали на известную телеведущую
17:10
Мастурбация, поцелуй мужчин. Светлана Лобода показала новый клип Видео
17:09
В Москве оценили планы Украины прекратить ж/д сообщение с Россией
16:55
Будем сбивать беспилотники над военными объектами и сажать владельцев - Генштаб ВСУ
16:35
Покушение на херсонскую активистку Гандзюк: подозреваемому избрали меру пресечения Видео
16:29
Возле аэропорта итальянской Болоньи произошел мощнейший взрыв Видео
16:22
Борис Гребенщиков выпустил песню, посвященную секс-скандалу с Харви Вайнштейном: видео Видео
16:05
Влетела в авто копов, наехала на пешеходов. В Запорожье девушка устроила ДТП и скрылась Видео
15:59
Исчезнувшего Порошенко обнаружили в ресторане. Фото
15:52
Освобожденный из российской тюрьмы узник Кремля Костенко вернулся в Украину
15:50
В Кривом Роге появился 299-й миллионер «Лото-Забава»
15:33
“Волосы дыбом от ужаса”. Бабченко объяснил, почему Россия не будет адекватной страной
15:31
Когда Успение Пресвятой Богородицы в 2018 году и как его праздновать Фото Видео
15:27
Тука рассказал, когда Украина из-за России вступит в самый опасный период своей истории Видео
15:13
Днепрянин в шутку дал другу подержать гранату без чеки
15:10
Чат с инвестиционным банкиром Сергеем Фурсой
15:00
Отравление шаурмой в Киеве: количество пострадавших превысило 90 человек
14:30
Ющенко назвал самую большую политическую проблему Украины
14:22
«Ждем обострения на Донбассе»: астрологи рассказали, чем грозит Украине ретроградный Уран
14:19
Гройсман попросил украинцев потреблять меньше газа
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять