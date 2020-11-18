Чем закончится война Зеленского и КСУ

Конфликт КС и Зеленского завис / УНИАН

Украинские местные выборы прошли всего несколько недель назад, но слабые результаты на них пропрезидентской партии "Слуга народа" уже обеспечили Владимиру Зеленскому глубокий политический кризис. Конституционный суд отменил ряд базовых положений антикоррупционных реформ 2015–2016 годов, включая обязательную публикацию в интернете электронных деклараций о доходах чиновников.

Вердикт судей поставил под угрозу сотрудничество Украины с Европой, ведь системная борьба с коррупцией остается главным требованием ЕС в обмен на безвизовый режим и другие формы поддержки. Зеленский меньше всего хочет войти в историю как президент, при котором Украину лишили вожделенного окна в Европу. Поэтому он потребовал от Верховной рады уволить всех судей Конституционного суда вопреки нормам Конституции. Разразившийся кризис уже обернулся одним из самых острых конфликтов президента со старой элитой, исход которого или укрепит власть Зеленского, или ускорит ее распад.

Что не так с Конституционным судом

Нынешний состав Конституционного суда достался Зеленскому целиком от предшественников. Это очень консервативный институт со сложной системой ротации судей, срок полномочий которых – девять лет. Состав суда определяют президент, парламент и всеукраинский судейский съезд.

Девять лет – немалый срок, особенно для украинской политики. Поэтому действующего главу Конституционного суда назначал еще Виктор Янукович, а большинство остальных попали туда при Петре Порошенко. В итоге суд получился самым концентрированным воплощением украинской версии deep state.

Читайте такжеЗеленскому настала пора разгонять грантососов-"антикоррупционеров"Конституционные судьи принадлежат к одной из самых привилегированных корпораций страны, тесно связаны с олигархией и политической верхушкой и имеют все основания быть недовольными антикоррупционным законодательством. Сам глава КС оказался собственником незадекларированного земельного участка в Крыму, оформленного уже по российским законам.

В мае 2019 года Конституционный суд подыграл Зеленскому, признав конституционным роспуск Верховной рады и проведение досрочных выборов, но их дальнейшие отношения сложно назвать безоблачными. "[Тогда] к новому гаранту приглядывались. Теперь рассмотрели", – объясняет один из нардепов. Судьи неоднократно готовили негативные или половинчатые решения в ответ на предложенные президентом законы.

Копившиеся противоречия достигли пика 27 октября, когда Конституционный суд признал несоответствующим Конституции сразу несколько ключевых положений антикоррупционного законодательства. Судьям закрыли публичный доступ к электронным декларациям чиновников (в том числе самих судей), отменили полномочия Национальной комиссии по мониторингу чиновничьих доходов и образа жизни, а также признали неконституционной статью о наказании за недостоверное декларирование.

Налицо был откровенный конфликт интересов – в отношении самих судей проводились расследования как раз по отмененной статье. Антикоррупционные активисты считают, что решение КС ведет не только к отмене безвизового статуса с ЕС, но и в целом сворачивает Украину с европейского пути развития.

Читайте такжеКакой выход есть у Зеленского в конфликте с КСУЗеленский не скупился на жесткие оценки. По его мнению, КС стал инструментом заговора старых элит. "Лидеры этой кампании хорошо известны: это коалиция российских марионеток и некоторые влиятельные украинские олигархи, которые чувствуют угрозу от работы наших антикоррупционных институтов", – пишет президент в своей статье для Financial Times, намекая в первую очередь на Виктора Медведчука.

Реальные цели старых элит несложно понять – спровоцировать кризис в отношениях Украины и Запада, добиться внеочередных парламентских выборов, на которых у Зеленского уже не будет шансов собрать большинство. А местные выборы, где президентская партия выступила слабо, подтолкнули их выступить открыто.

Несомненно, свою роль в провоцировании кризиса сыграл и экс-президент Порошенко. Он пытался свернуть антикоррупционные реформы, еще когда был у власти. Сейчас Порошенко заинтересован в том, чтобы максимально дискредитировать Зеленского, выставить его если не инициатором "разворота на Восток", то слабым лидером, неспособным противостоять антизападному реваншу.

Сам же Зеленский ведет себя так, как будто скандальное решение Конституционного суда застало его врасплох. Ему удобно продавать и внутренней, и внешней аудитории картинку, где единый фронт старых элит сплотился против президента-реформатора. Хотя оппоненты Зеленского настаивают, что он не мог не знать о готовящемся вердикте и сознательно шел на обострение. "Украинская правда" сообщает, что Конституционный суд вообще готовил свое решение в контакте с офисом президента, но потом все пошло нет так – решение оказалось слишком радикальным и резонансным.

Зеленский ответил судьям привычной импровизацией. Он внес в Раду написанный на скорую руку законопроект об отставке всего состава КС, что полностью противоречит нормам Конституции. Изменить состав суда можно только по согласию самих судей – необходимо собрать две трети голосов. Также Конституции противоречит требование Зеленского признать решения КС не имеющими юридической силы.

Зато роспуск суда открывает возможность сформировать новый состав, подконтрольный президенту. Поэтому Зеленский пошел ва-банк и оказался в тупике. Отступить в этой ситуации означает потерять лицо и продемонстрировать бессилие, а также получить кризис в отношениях с Западом. Настаивать на своем и требовать роспуска КС – значит опасно расшатывать всю конструкцию украинской власти, а тут у Зеленского мало союзников. Легальных путей урегулировать кризис почти не осталось – наивно ждать от судей КС добровольной отставки.

Что не так со "Слугой народа"

Кавалерийский наскок на конституционных судей не удался. Зеленский не встретил понимания даже в рядах собственной партии, хотя лично приезжал на заседание ее фракции и грозил депутатам роспуском парламента. Безрезультатно: за поданный президентом законопроект о роспуске КС не набралось 226 голосов, и его не стали выносить на рассмотрение (хотя в президентской фракции 246 депутатов).

Читайте такжеВойна КСУ и Зеленского доказывает - государство прогнило насквозьПровал голосования показал, что местные выборы деморализовали "Слугу народа" и теперь там можно ждать новых расколов. Помимо групп влияния олигархов, в партии возникла еще одна внутренняя фракция, которая ориентируется на спикера Рады Дмитрия Разумкова. Его уже начали рассматривать как возможного преемника Зеленского и новое лицо "украинского центризма", а его рейтинг доверия практически сравнялся с президентским.

Именно Разумков предложил альтернативу президентскому варианту выхода из кризиса: восстановить постановлением Верховной рады действие антикоррупционных норм, отмененных решением КС. Это тоже спорный ход с точки зрения Конституции, но зато переводит конфликт из открытой войны (а судьи уже грозят пересмотреть и другие реформы, в том числе важный для Зеленского закон о земле) в позиционное противостояние, где возможны торги и компромиссы. Однако президент воспринял предложение не как помощь, а как саботаж и удар в спину от своих.

Возможность раскола в "Слуге народа" предрекают давно, сейчас партию держит вместе в основном то, что политические перспективы потенциальных раскольников, полностью обязанных карьерой Зеленскому, выглядят слишком туманными. Без его поддержки их политический вес сомнителен.

Другое дело, что в новой ситуации острого противостояния между ветвями власти президент сам может выступить разрушителем собственной партии. Распустит Раду и на досрочные выборы выставит новый список "Слуги народа", куда войдут только проверенные нардепы (он уже намекал на такой вариант во время переговоров с фракцией). Впрочем, фракция "Слуги народа" пока не сделала выбора ни в пользу президента, ни в пользу спикера – оба законопроекта остались вне парламентской повестки.

Что дальше?

Зеленского по-прежнему преследуют проблемы из-за незавершенного демонтажа старой власти. В "захваченном государстве" институты, остающиеся под контролем старых элит, постоянно работают на реванш и разлагают президентскую команду. Так уже получилось с местными советами – отказавшись от их досрочного переизбрания, Зеленский получил ползучую контрреволюцию со стороны местных кланов. Теперь ситуация повторилась с Конституционным судом.

Конфликт ставит президента перед выбором: следовать в русле конституционной легитимности с угрозой потерять реальную власть или идти напролом и явочным порядком формировать де-факто президентскую республику.

Общественное мнение здесь скорее на стороне Зеленского. По данным группы "Рейтинг", почти 60% украинцев поддерживают решение Зеленского разогнать Конституционный суд. Примерно столько же не доверяют решениям КС. Впрочем, доверие к независимым антикоррупционным органам еще ниже – их антирейтинг на уровне 70–72% – сказывается отсутствие ощутимого прогресса в борьбе с коррупцией и негативный фон в олигархических СМИ. Можно вспомнить и о том, что 83% участников недавнего президентского опроса поддержали пункт о пожизненных сроках для коррупционеров.

Кампания против высокооплачиваемых судейских чинов, отменяющих законы против элитарных взяточников, может укрепить рейтинг Зеленского. Он вновь приобретет уже подзабытые черты "народного президента", который в конституциях не силен, но твердо знает, что вор должен сидеть в тюрьме.

Однако подобный подход может стереть разницу между институтами и личностями: атака на коррумпированных судей рискует обернуться крушением самой идеи баланса и разделения властей, а выход из правового поля – хаосом, из которого Зеленскому уже не выбраться.

То, что Верховная рада самоустранилась от принятия решения, превращает этот кризис в долгое противостояние. Затягиванию способствует еще и пандемия – заболели и президент, и спикер парламента. Продолжается и саботаж – здание Верховной рады оказалось ложно "заминированным" в день, когда правовой комитет собирался рассматривать законопроекты по Конституционному суду.

Однако у Зеленского нет времени ждать – конституционный кризис негативно отражается на отношениях с западными партнерами, особенно с МВФ, поддержка которого критична для украинской экономики. Верховной раде придется определяться: либо временно приостановить действие решений Конституционного суда и искать легальные возможности обновить его состав, либо под угрозой роспуска поддержать президента.

Константин Скоркин, журналист, для Московского центра Карнеги