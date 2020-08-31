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Четыре удара Кремля по миротворческим фантазиям Зеленского

Виктор Небоженко

политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр"

31 августа 2020, 06:53

Россия дожимает Зеленского по всем направлениям.

Зеленский, Путин
Кремль дожимает Зеленского по вопросу Донбасса/ Reuters

Еще несколько недель назад президент Украины Зеленский был уверен в своих планах и силах - попользовать олигархов и обмануть Кремль. Он уверенно заявлял, что принесет долгожданный мир Украине и остановит войну, без нанесения ущерба национальным интересам страны.

Как вдруг последовала серия мощных кремлевских ударов по наивным миротворческим планами Зеленского. Это - реанимация план Штайнмаера -Медведчука, скандальное заявление посла Пристайко о готовности мифического Запада, поддержать аннексию Донбасса и Крыма в обмен на помощь Украине, сенсационное и наглое заявление члена минского ТКГ, престарелого Фокина о необходимости передачи в сепаратистскую юрисдикцию "Особого района" не только оккупированных Россией районы, но и остатков неоккупированных территорий Луганска и Донбасса, контролируемых украинской армией.

Это высшая степень наглости. Нам публично предлагают не просто "выравнивать линию соприкосновения" в пользу вооруженных формирований марионеточных "республик", но полностью передать весь Донбасс в руки сепаратистов. Да, Кравчук сам бы побоялся предлагать такое Украине. Для этого использовали глубоко дезориентированного и ветхого Фокина.

Читайте такжеКто закончит войну на ДонбассеКстати, по всей вероятности, скандальное предложение посла Пристайко обменять Донбасс на признание Запада совершенно случайно совпадет с разворачивающейся в европейских столицах мощной компанией Медведчука по созданию международной межпарламентской комиссии по Донбассу, как альтернатива полуживому Минскому миротворческому процессу. Туда войдут депутаты европейский парламентов, лучшие лоббисты интересов Кремля и фанаты Путина, не скрывающие своей ненависти к Украине и любви к России. Это четвертый удар Кремля по наивной миротворческой политике Зеленского.

Получается, что заявление посла Пристайко - это первый шаг в организации такой прокремлевской межпарламентской комиссии. В отличие от престарелого Фокина молодой перспективный дипломат Пристайко должен хорошо понимать, что он делает и кому, в конечном счете, выгодно его предложения об обмене Донбасса на признание Запада.

Теперь понятно зачем хитрый Кравчук-Медведчук завлекли наивного и ветхого Фокина в опасный эпицентр украинской политики - война с Россией и освобождение Донбасса. Но как в эту кампанию попал посол Пристайко, который очень обижен на Зеленского за потерю должности министра иностранных дел Украины?

Читайте такжеПоведение РФ на переговорах по Донбассу – откровенное демонстративное хамствоПрезидент Украины не чувствует опасности для своей власти. Зеленскому предстоит не легкая победа, а тяжелые оборонительные бои с натиском Кремля, которому очень важно добиться от Киева принципиальных уступок, пока не начался глубокий белорусский кризис. А своих миротворческих предложений в Офисе президента просто нет. Интриги Ермака с Козаком, консультативный совет Ермака, национальная платформа Сивохо, диалоги с "общественностью" оккупированного Донбасса, ТКГ Кравчука –это все "детские игры" по сравнению с этими четырьмя ударами Кремля по наивным, миротворческим фантазиям президента Зеленского.

Кремль дожимает Зеленского по всем направлениям. Вместо того чтобы заниматься борьбой в коррупцией и радикальной социально-экономической реформой президент Зеленский взялся за самое опасное и трудное дело - погасить войну на Востоке Украины, надеясь на быстрый и легкий успех. В результате, Украина не имеет успехов, ни реформ, ни в борьбы с коррупцией, ни успешного миротворческого процесса.

Владимир Зеленский Виктор Небоженко новости Донбасса война на Донбассе
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