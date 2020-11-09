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Что для Украины означает победа Байдена

Светлана Крюкова

журналист

9 ноября 2020, 08:44

Самое время задуматься – как нам перезагрузить и отстраивать отношения с США в новой реальности.

Байден
Байден избран новым президентом США / Reuters

Вот и подошел к концу избирательный марафон в США. Продолжается подсчет голосов в 12 штатах (каждом четвертом!), из которых в восьми уже больше суток зависла магическая цифра – посчитано 99% бюллетеней. В пяти побеждает Байден, в трех – Трамп.

Любопытно наблюдать, как так называемая "высшая лига" украинской политики со щенячьим визгом бросилась петь осанну Джо Байдену и постить с ним сэлфачи и фото из архивов. Зализали этого Байдена до тошноты. Кстати, весьма характерный маркер, свойственный людям по-жизни лицемерным и пресмыкающимся. Они за прошлые сутки вывернулись наизнанку - можно в фото-альбом собирать.

Но я не об этом. Самое время задуматься о более серьезном – как нам перезагрузить и отстраивать отношения с США в новой реальности.

Читайте такжеПочему украинцам не стоит радоваться победе БайденаВо времена президентства Трампа отношения эти были очень неоднозначными.

Да, нам помогали оружием и деньгами.

Да, нас называли стратегическим партнером - универсальная дипломатическая уловка, как статус "в отношениях" в ФБ.

Да, параллельно со своими собственными интересами, походу помогали лоббировать и наши, в частности по сохранению газотранзитного потенциала, реализации программы интеграции с НАТО.

Но при этом чувствовался некий холод, искусственность отношений. Поддерживали, но не любили.

Удивлялись, что деньги, выделенные на борьбу с коррупцией, можно украсть – но продолжали давать.

Недоумевали, почему страна, имеющая возможность самой производить локомотивы и добывать уголь, почему-то предпочитает взамен этому везти их из-за океана, давая рабочие места и зарплату не своим гражданам, а американцам.

Безусловно, если и когда новая администрация войдет в Белый дом, акцент отношений изменится. У Джо Байдена, который неоднократно бывал в Украине и более-менее знает-понимает так называемых украинских политиков с шершавыми языками, облизавшими его со всех сторон. У него есть представление о нашей стране, ее перспективах и возможностях куда более глубокое, чем у Дональда Трампа. Тому было лень вникать.

Читайте такжеБайден - новый Троцкий, который бросит США в пожар мировой революцииНо это не означает, что завтра Байден ринется с головой решать наши проблемы. У него как минимум на первый год и своих с головой хватает – и катастрофическая ситуация с короной и склеивание побитых Трампом горшков в отношениях с ВОЗ и ЮНЕСКО, и возвращение в Парижское соглашение по климату, и нормализация отношений с ЕС и Китаем, об которых Трамп время от времени не скрывая презрительно вытирал ноги.

И да, нам самим предстоит очень много чего сделать, чтобы совсем по другому отстроить новые отношения с США.

1. Прежде всего, прекратить быть говнометом в отношении американских политиков, поставщиком грязного белья в иностранные политические процессы.

2. Вместо строительства новых и новых, так называемых "антикоррупционных институций" – начать на практике бороться с коррупцией. Уделив первоочередное внимание тем, кто вчера постил фоточки с Байденом - как обериг от тюрьмы и сумы.Надеюсь, Байден вынес урок, кто тут друг, кто клептократ, а с кем доверительные по телефону разговоры это как минимум неблагонадежно.

3. Начать наконец строить свою страну, не из под палки, а для себя.

Читайте такжеПочему Байдену рано праздновать победуСтрану, с которой захочется дружить. Куда захочется инвестировать. Страну, которая движется вверх в экономических рейтингах, а не вниз – в рейтинге коррупции.

Страну, которой доверяют. Для которой Америке захочется открыть безвиз, как для поляков, выделить кратно больше грантов не для активистов-дармоедов, а для талантливых украинских детей. Но лучше без грантов.

Страна, которая сама даёт, выдаёт, спонсирует и меценатствует. Которой не так важно, а будет ли у нас поддержка в Белом доме на этом пути. Поскольку бОльшую часть работы предстоит проделать нам самим.

Дональд Трамп Джо Байден Светлана Крюкова выборы в США
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