Covid-19 заходит в Украине на второй круг: почему растет количество новых случаев

Эпидемиолог объяснил, с чем связан рост количества подтвержденных случаев заболевания коронавирусом / УНИАН

Украина начала использовать новую стратегию, направленную на формирование коллективного иммунитета к Covid-19. Это связано с тем, что катастрофических нагрузок на систему здравоохранения, за исключением отдельных областей, в частности, Черновицкой и Львовской, не наблюдалось.

На протяжении последних нескольких дней мы наблюдаем увеличение количества подтвержденных случаев заболевания: 2 июня – 328, 3 июня – 483, 4 июня – 588. Нынешний рост заболеваемости связан с несколькими факторами.

Первый . Отмена карантина и ограничительных мер привела к тому, что люди начали чаще контактировать друг с другом, в связи с чем риск инфицирования существенно возрос.

Второй .Врачи приобрели опыт правильного определения, кого именно нужно тестировать, каковы симптомы заболевания, и как правильно отбирать эти анализы.

Третий . Более широкое тестирование – чем больше делается тестов, тем большее количество положительных результатов обнаруживается.

Почему не надо пугаться новых цифр зараженных

Не стоит делать выводы, исходя из количества зараженных за день – это зависит от особенностей работы лабораторий и учреждений здравоохранения. В выходные у нас резко сокращается количество тестирований, в том числе потому, что в эти дни люди реже обращаются к врачам, а больницы работают в ургентном режиме. Потому, как правило, в понедельник и вторник регистрируется меньше подтвержденных случаев, а к концу недели это количество возрастает.

Корректнее анализировать общую тенденцию, по неделям. А на протяжении последних трех-четырех недель количество новых обнаруженных случаев заражения коронавирусом в Украине постепенно сокращалось.

Нагрузка на систему здравоохранения по-прежнему остается в тех пределах, с которыми система справляется. Однако доступность тестирования на коронавирус в Украине все равно оставляет желать лучшего, потому что на обработку теста идет от нескольких дней до нескольких недель. Условно говоря, 588 подтвержденных случаев на 4 июня – это не те люди, которые заразились накануне. Среди них и те, которым только поставили диагноз, а сам анализ они сдавали неделю назад или еще раньше.

Если же и дальше будет фиксироваться рост заболеваемости, ограничительные меры могут быть ужесточены. Однако они уже не будут общенационального масштаба, а будут на уровне отдельных городов и областей.

Это не в последнюю очередь будет связано с тем, что повторно власти будет очень сложно ввести общенациональный локдаун, как был в марте-мае, поскольку доверие населения к решениям власти резко упало.

Граждане, не говоря уж о бизнесе, будут противиться повторному жесткому карантину, в том числе потому, что наблюдали привилегии для отдельных компаний или людей. Например, вспомните президента с детьми без соблюдения правил дистанцирования и без масок 1 июня или его рабочую поездку в Хмельницкий, тоже без масок. Видя этот негативный пример, люди думают: "Если Зеленскому можно, почему мне нельзя?".

Пересмотр карантина в Киеве в сторону ужесточения с 5 июня будет оправдан, если будет возрастать количество заболевших на 100 тысяч населения.

Почему метро закрывать нельзя

Киевляне боятся повторного прекращения движения общественного транспорта, потому для принятия такого решения властям понадобится диалог с обществом и бизнесом. Однако исключать возможность ужесточения ограничений нельзя.

Запуск метро я считаю правильным, даже убежден, что его надо было запустить раньше. Да, с одной стороны, метро создает риски более интенсивного инфицирования, но с другой – это наиболее удобный способ передвижения. Если бы метро не запустили, то риски были бы намного больше: люди бы все равно добирались туда, куда им надо, но наземным транспортом, теми же автобусами, которые едут намного дольше. Так что, с одной стороны, в метро скапливается большое количество людей, но с другой – люди меньше времени находятся в транспорте в толпе.

Чего мы так и не сподобились сделать за период карантина – мы не смогли сформировать новые привычки у украинцев. Например, ношение масок так и не стало нашей привычкой в закрытых помещениях, в том же метро.

Властям надо думать не о закрытии транспорта, а о создании безопасных условий его использования – ношение масок и наличие санитайзеров должно стать обязательным, как и увеличение количества влажных уборок.

Пока что сложно делать точные прогнозы. Однако тенденция такова, что, похоже, на протяжении всего лета мы будем наблюдать перманентную заболеваемость. Количество новых случаев инфицирования не сократится до нуля. Это подтверждают примеры Италии или Германии, где заболеваемость замерла на определенном уровне и сохраняется.

Владимир Курпита, врач-инфекционист, эпидемиолог, бывший глава Центра общественного здоровья, специально для Главреда