Фальстарт или вброс: зачем в ОПУ намекнули о втором сроке Зеленского

Политолог рассказал, какую политическую глупость рискует совершить Зеленский / Офис президента

Из Офиса президента Украины прозвучал первый намек на то, что Владимир Зеленский может баллотироваться на второй президентский срок - заявление прозвучало из уст первого заместителя главу ОПУ Сергея Трофимова. Однако в нынешний расклад может вмешаться целый ряд факторов.

Сам Зеленский неоднократно заверял, что идет в президенты только на один срок, и все прекрасно помнят об этом. И сейчас, отработав на должности президента всего один год, со стороны Зеленского было бы большой политической глупостью заявить о намерениях баллотироваться вновь на этот пост. Подобный анонс ничего Зеленскому в репутационном плане не добавит, а только создаст дополнительные проблемы.

К тому же, совершенно очевидно, что к осени ситуация для президента может начать развиваться в кризисном направлении.

Уже сейчас резко активизировались телеканалы Порошенко и Медведчука: они стали активно, эффектно и эффективно "минусовать" Зеленского и его команду. Однако при этом персональный рейтинг ни Медведчука, ни Порошенко существенно не растет. "Потолок" Порошенко – 25% поддержки, "коридор" политической силы Медведчука – 15-17%. Зато эти телеканалы создают большой процент неопределившихся в своих политических симпатиях и предпочтениях граждан. Обратите внимание хотя бы на последнюю социологию КМИС, которая говорит о более 30% неопределившихся. А это значит, что текущие расклады и нынешняя конфигурация могут кардинально измениться.

Читайте такжеОстанется один Зеленский, или Как ЕС опустошает человеческий ресурс УкраиныУже заметно зарождение непарламентской оппозиции в лице, например, команды Портнова. Как тут не вспомнить шутку экс-главы ОПУ Андрея Богдана о том, что, если так пойдет дальше, то в следующий раз конкурировать во втором туре президентских выборов будут Зеленский и Портнов. Богдан – это, конечно, известный тролль, но он вкладывает в свои шутки известную долю инсайда и понимания тенденций.

Так что ситуация может кардинально измениться, причем очень скоро – уже этой осенью.

Потому сейчас Зеленскому заявлять о намерениях баллотироваться на второй срок – это антитехнологично.

Кроме того, месседж о втором сроке мог быть простым информационным вбросом. Ведь информация об этом исходила не от Зеленского, а от источника в Офисе президента. Такой вброс мог быть призван прощупать ситуацию и изучить настроения в обществе.

Я думаю, что Зеленский подобных амбиций и намерений в ближайшее время не подтвердит. Заикаться сейчас о втором сроке – слишком преждевременно.

Если у Зеленского все будет благополучно, то только к концу третьего-четвертого года президентства можно будет пытаться артикулировать такие планы. Да и то, если только очень крепко попросят… И если будет кому просить. Ведь может же случиться так, как с Ющенко, когда в самом конце, кроме Веры Ивановны (Ульянченко, – Ред.) и ближайшего окружения, никого рядом с Виктором Андреевичем не оказалось и некому было просить остаться еще на один срок.

В любом случае, неизбежно будет продолжаться процесс, начавшийся в 2019 году – процесс смены элит и ухода постсоветской политической элиты. Потому к концу президентства Зеленского расклады серьезно изменятся, и не исключено, что конфигурация будет такой, что говорить о втором сроке Зеленского будет не к месту.

Андрей Золотарев, политолог, директор аналитического центра "Третий сектор", специально для Главреда