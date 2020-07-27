Как Верещук ворон считает

Верещук не сильно стремится выиграть выборы в Киеве/ УНИАН

Прошло почти две недели с момента номинации Ирины Верещук в кандидаты мэра столицы от "Слуги народа", которую благословил лично Зеленский. Но мы видим, что она ничего по сути не делает, хотя до выборов осталось 90 дней.

Верещук не только не представила программу, она вообще бездействует как кандидат. Мы видим, что ее публичная риторика никак не изменилась.

Кандидат от партии власти продолжает как и прежде ходить на ТВ каналы Медведчука и обсуждает там все, что угодно, кроме проблем Киева.

Читайте такжеБорьба за кресло мэра Киева: кто способен свергнуть КличкоИрина Верещук, наверное, забыла, что избирательная кампания - это не только самопрезентация себя любимой на ТВ каналах, это ещё и роль лидера партийной команды "СН" на выборах в Киевсовет. Соответственно еще немалый объем другой работы. Здесь конь ещё не валялся.

Время идет, а это единственный некомпенсируемый ресурс на выборах. Если продолжит в таком же ключе, то результат разочарует не только Ирину, но и тех, кто ей искренне симпатизировал. Тогда это только закрепит версию о том, что Офис президента и не планировал всерьез бороться за должность мэра Киева.