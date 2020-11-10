Кремль в Карабахе доводит свою партию до конца

Никол Пашинян и Владимир Путин / Фото: пресс-служба президента РФ

Все, что нужно теперь всем от Пашиняна - поставить подпись под соглашением с Путиным и Алиевым. Далее больше он никому не будет нужен. Если он не поставит, то Армению это от поражения не спасет. А Пашинян уже выглядит как предатель и его могут просто завалить. Тем более, что Россия контролирует силовиков и пророссийские партии Армении.

Пашиняну по сути надо просить гарантии безопасности от России. И в этом большая ирония, учитывая прозападные устремления Никола. Поставив подпись, Пашинян даст возможность Путину и Алиеву требовать выполнение обязательств. В качестве альтернативы Пашинян и правительство могут испариться куда-то, оставив страну без руководства.

Приход пророссийских политиков к власти в Армении был бы скомкан необходимостью подписать капитуляцию, поскольку без поддержки России и в условиях развала руководства страной, Армении проблематично продолжать борьбу за Карабах, которая и так уже проиграна. Поэтому, я думаю, что россияне заставят Пашиняна сыграть роль Януковича, которую тот не сумел до конца сыграть. И дать России довести до конца свою партию.

Читайте такжеУ Путина в Карабахе всё получилось на триста процентов

Пашинян сегодня оказался в шкуре Эдварда Бенеша - президента Чехословакии в 1938 году. Этот кроткий и честный человек был вынужден поставить подпись под Мюнхенским сговором. К сожалению, в мировой истории для того, чтобы быть успешным правителем мало быть хорошим человеком. Чаще всего, это скорее проблема, чем достоинство. Вот так и с Пашиняном получилось.

Так что помните об этом, когда видите хорошеньких розовых соросят, которые рассказывают сказочку о хорошей жизни.