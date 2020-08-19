Лукашенко готовит Беларуси судьбу КНДР

Лукашенко не отдаст Беларусь/ Reuters

У северных корейцев за всю историю КНДР был единственный шанс скинуть Ким Ир Сена и не допустить к власти его наследников. Ровно 64 года назад, в августе 1956 года, под влиянием идей 20 съезда большая группа членов ЦК попыталась снять будущего "великого вождя" с поста главы правящей партии.

Причем, действовали они сугубо легальными средствами - выступили на пленуме и обвинили Кима в насаждении культа своей личности. Ким под влиянием советских и китайских товарищей поначалу сделал вид, что прислушался к критике. Но не простил противников и вскоре жестоко с ними расправился. Именно после этого он закрыл Корею, бывшую ранее обычным советским сателлитом, от мира и установил гипертоталитарный террористический режим наследственной власти.

Если белорусам сейчас не удастся скинуть Лукашенко, страну ждёт не возвращение в ситуацию, которая была до выборов, а судьба КНДР.

Лукашенко не простит протестующим унижения и устроит белорусам новый тридцать седьмой год.

Читайте такжеРоссия навсегда теряет БеларусьЕго цель - установить в стране квазимонархию по севернокорейскому образцу и передать власть по наследству младшему сыну. Он пойдёт на всё, чтобы реализовать эту бредовую идею.

Сам Лукашенко не уйдет. Новый виток насилия в стране практически неизбежен. Те, кто пытается удержать людей от активных действий по освобождению политзаключённых и занятию государственных органов - в лучшем случае преступно наивны. Или восставший народ сметёт карателей. Или каратели десятилетиями будут насиловать народ.