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Лукашенко взял курс на раскол протеста

Андрей Зубов

российский историк

2 сентября 2020, 08:43

Белорусские протесты не утихают и лукашистский порядок не "наводится".

Протесты в Беларуси не утихают

Александр Лукашенко не слепой, он видит, что народ Беларуси не отказывается от своей цели - восстановления демократической системы в стране.

Лукашенко теперь ластится к Путину, готов, в ненависти к "предателям", запродать "свою" державу тирану соседней страны, только бы протесту скрутили голову. Он раз за разом повелевает армии и МВД покончить с протестами и навести порядок за два дня. Но протесты не утихают и лукашистский порядок не "наводится". Уверен, министры дают понять верховному, что войска и милиция не надёжны. И если им вновь отдать приказ подавлять протест с применением силы, избиениями и убийствами, то многие повернут оружие против тирана, а другие просто откажутся исполнять приказ, и тогда все рухнет в 24 часа.

Читайте такжеИли белорусы превратятся в псов войны, или шакал Лукашенко их сожретПоэтому тиран лавирует. Испытанный способ - расколоть протест, выделить из него сговорчивых, отделить от непримиримых. Со сговорчивыми начать диалог, который для них, в конечном счете, обернется позором, а непримиримых попытаться вытеснить из страны или уничтожить по одному. На это опыт у Лукашенко есть. Поскольку ничто иное не выходит, и даже Путин не готов заглатывать, кажется, наживку в виде федерального округа "Беларусь", понимая, что он разорвет ему живот революционизацией всей России, Лукашенко взял курс на раскол протеста.

В этих обстоятельствах беларусов стоит:

1. Сохранять общедемократическое единство протеста. Не слушать тех советчиков, которые говорят, что у протеста должна быть конкретная политическая программа (скажем, европейской интеграции) и вождь. Сейчас не нужно ни того, ни другого.

2. Цель Белорусской революции - вернуть в страну демократию и самоуправление. Дать возможность людям самим определять свою жизнь и на уровне района и поселения, и на уровне области, и на уровне всего государства. Лукашенко украл уже четверть века назад у белорусов право самим определять свою судьбу. И именно это право желает вернуть себе народ страны.

3. Только после того как с тиранией будет покончено, следует готовиться к новым выборам всех уровней и проводить их на соревновательной многопартийной основе. И тут уже разные политические партии будут предлагать свои проекты будущего, а граждане будут выбирать между ними. Но это - на национальном уровне.

Читайте такжеБеларусь вернула Путину место в Высшей Лиге4. До национальных парламентских выборов следует провести выборы в местные советы и, после них, - в областные советы. На них желательно (хотя в условиях революции это очень трудно) ставить не национальные, а региональные задачи. Сформированные демократически новые органы местной власти сформируют необходимую подушку безопасности от возможного раскола страны на общенациональных парламентских и президентских выборах.

5. Следует помнить, что Кремль уже готов распрощаться с диктатором Лукашенко, но его цель, поставить своего человека во главе Беларуси. Вот этого белорусы и не должны позволить сделать. А в спешке проведенные новые президентские выборы, без предварительно созданной подушки безопасности, приведут, почти наверняка, к искомому Кремлем результату.

6. До выборов следует восстановить Конституцию 1994 г., так как все её поправки проведены сомнительным или прямо незаконным образом. Пока, как временную. После новых выборов парламента и президента по этой временной конституции, Конституцию 1994 г., возможно с некоторыми поправками, следует принять на демократическом референдуме как постоянную.

7. До президентских и парламентских выборов следует создать новый корпус судей, особенно судей Верховного/Конституционного суда, и, конечно же, состав избирательных комиссий и ЦИК.

8. Не допускать Лукашенко и иных людей, запятнавших себя кровавым насилием и откровенной ложью к политике. Пусть новые суды решат их судьбу.

Тогда общественные силы страны смогут начать борьбу за вектор будущего политического развития Беларуси друг с другом, используя принятые в демократических странах методы свободной агитации. Результатом этой борьбы станет новый парламент, который сформирует правительство большинства, как и следует по конституции 1994 г. Увенчают же новую демократическую систему белорусской государственности свободные выборы президента на соревновательной основе.

Думаю, что такая последовательность шагов, которая займет шесть-восемь месяцев с момента ухода Лукашенко, позволит избавить Беларусь от ловких обманов своих и соседних тиранов и сформировать стабильную власть в республике, соответствующую воле её граждан.

Андрей Зубов новости Беларуси протесты в Беларуси Александр Лукашенко
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