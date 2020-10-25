Местные выборы послужат началом проблем для Зеленского

Зеленскому стоит после выборов готовиться к будущим проблемам/ УНИАН

Главная особенность этих выборов - очень низкая явка. Она деформирует результаты, что плохо для парламентских партий и для власти, которые рассчитывают на избирателя как на последний вариант и очень хорошо для местных элит разного рода - кланов и махинаторов, которые имеют связи, админресурс на местах и с лёгкостью мобилизуют своих людей. Также на явку повлиял и COVID-19 – с ним ранее мы никогда не сталкивались и он также ее существенно снизил.

Ещё один нюанс - сложная избирательная система. Она показывает все свои недостатки, потому, вероятно, будет много испорченных бюллетеней и будет очень сложный подсчет голосов, что создаст множество конфликтов на уровне избирательных комиссий. Потому я не удивлюсь, если голоса будут считать в течение всей следующей недели.

В организационном плане эти местные выборы проводятся хуже всех, которые проводились ранее. В связи с этим присутствует плохая координация ЦИК с региональными, окружными избирательными комиссиями, из-за чего информацию по явке не могут подать быстро и объективно. В Днепре во второй тур с Борисом Филатовым может выйти Загид Краснов, в Харькове, вместе с Геннадием Кернесом, Александр Фельдман или Юлия Светличная, в Киеве наибольшие шансы на второй тур с Кличко у Александра Попова, во Львове у Олега Синютки и Андрея Садового шансы практически равны - 50 на 50, поскольку лично Петр Порошенко, чью политсилу представляет Синютка, направляет много ресурсов на Львов, так как для него важно там "закрепиться" и взять город под контроль.

Читайте такжеВ Слуге народа уточнили, когда ждать первых результатов выборов в УкраинеОднако это уже не так и важно, так как по большим городам, скорее всего, глобально ничего не изменится - выборы, за исключением Львова, где ситуация неоднозначная, с весомым отрывом выиграют прежние мэры. Потому, кто бы не вышел с ними во второй тур, у них нет шансов на победу, даже гипотетических.

Слуга народа проигрывает выборы, однако, говоря объективно, им удастся провести ключевые фракции в местные и областные советы и стать одним из ядер, вокруг которых будут формироваться коалиции. Они могут претендовать на роль равноправного партнера региональных элит, но это не те позиции, на которые рассчитывала власть - в зависимости от региона, их фракции могут составить от 10 до 30%. Также будет ряд регионов, как например, Винницкая область и ряд городов на Западной Украине, где Слуга народа и вовсе может оказаться в оппозиции.

В целом такие результаты грозят началом сложного времени для Зеленского и будущее голосование за госбюджет станет ключевым индикатором для его дальнейших действий, так как ему будут выкручивать руки не только олигархи, но и однопартийцы.

Анатолий Октисюк, политический эксперт аналитического центра DemocracyHouse, специально для Главреда