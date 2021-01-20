По Северному потоку-2 поехали катком

Северный поток 2 / Reuters

По Северному потоку-2 снова поехали катком. Германия приостановила разрешение на строительство в связи с обжалованием его двумя "зелёными" эко-организациями. США вводят санкции против владельца судна "Фортуна".

Компания впервые заговорила о провале знакового газопровода, хотя по-прежнему намерена завершить его строительство, "как только это станет разумно возможным". Американские санкции в данном случае мало на что влияют. А вот немецкие сдвигают и без того затянутую неясность с планами по строительству. Уже точно, что ни в первом квартале, ни даже в первом полугодии строительство не завершится. В самом оптимистическом варианте - второе полугодие и только одна труба.

Читайте такжеПриход Байдена означает неизбежную достройку Северного потока-2Вероятность провала проекта была и остаётся крайне высокой. Основная проблема всё та же - неадекватное представление Кремля о своих возможностях в противостоянии развитым странам. Разворовать страну не сложно. Сложно при этом считаться серьезным противником. И уж тем более быть им. Американцы, наверное, только плечами пожимают: что эти лиговские гангстеры о себе такое возомнили?

При этом возможно, что контракт Миллера, истекающий в мае, продлён не будет. И новое руководство примет решение фиксировать убытки и заморозит проект до лучших времён. Когда они наступят - вопрос во многом риторический. При Путине - никогда. И это касается не только СП-2.