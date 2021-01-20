УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

По Северному потоку-2 поехали катком

Эль Мюрид

военный эксперт, блогер

20 января 2021, 07:04

Вероятность провала проекта была и остаётся крайне высокой.

Северный поток 2
Северный поток 2 / Reuters

По Северному потоку-2 снова поехали катком. Германия приостановила разрешение на строительство в связи с обжалованием его двумя "зелёными" эко-организациями. США вводят санкции против владельца судна "Фортуна".

Компания впервые заговорила о провале знакового газопровода, хотя по-прежнему намерена завершить его строительство, "как только это станет разумно возможным". Американские санкции в данном случае мало на что влияют. А вот немецкие сдвигают и без того затянутую неясность с планами по строительству. Уже точно, что ни в первом квартале, ни даже в первом полугодии строительство не завершится. В самом оптимистическом варианте - второе полугодие и только одна труба.

Читайте такжеПриход Байдена означает неизбежную достройку Северного потока-2Вероятность провала проекта была и остаётся крайне высокой. Основная проблема всё та же - неадекватное представление Кремля о своих возможностях в противостоянии развитым странам. Разворовать страну не сложно. Сложно при этом считаться серьезным противником. И уж тем более быть им. Американцы, наверное, только плечами пожимают: что эти лиговские гангстеры о себе такое возомнили?

При этом возможно, что контракт Миллера, истекающий в мае, продлён не будет. И новое руководство примет решение фиксировать убытки и заморозит проект до лучших времён. Когда они наступят - вопрос во многом риторический. При Путине - никогда. И это касается не только СП-2.

новости России Газпром Северный поток-2 Эль Мюрид
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Как ОПЗЖ подняла тарифы на газ и «героически» возглавила тарифный майданКак ОПЗЖ подняла тарифы на газ и "героически" возглавила тарифный майдан Зачем Путину Навальный за решеткойЗачем Путину Навальный за решеткой Украина уверенно движется к дефолтуУкраина уверенно движется к дефолту Почему Украина зря оплакивает уход МеркельПочему Украина зря оплакивает уход Меркель Украина Зеленского - это страна-деградант, не имеющая будущегоУкраина Зеленского - это страна-деградант, не имеющая будущего
Следующий материал

Последние новости

08:11
Коронавирус в Украине 20 января: за сутки нашли более 4 тыс. новых больных
08:09
США устроят крах Северного потока-2: у Байдена объявили о планах
07:46
Стало известно, когда Трамп покинет Белый дом Видео
07:11
COVID-19 будет больше убивать: в ВОЗ спрогнозировали число жертв в неделю Видео
07:08
"Сексуальная": теннисистка обнажила аппетитные ягодицы на пикантном фото
Реклама
07:04
По Северному потоку-2 поехали катком мнение
06:33
Кандидат Байдена на пост госсекретаря озвучил позицию по поставкам летального оружия Украине
06:31
Очаровательные платья-рубашки из 1900-х возвращаются в моду на весну-лето 2021 Фото Видео
06:23
День ангела Ивана – поздравления с именинами и открытки с Днем Ивана
05:45
Война башен Кремля и отставка Путина: в России объяснили действия Навального Видео
05:30
Физик рассказал, как в лютые морозы сохранить тело в тепле и не заболеть
04:55
Фигурант скандала с "корабельной сосной" стал соавтором закона против сексизма Видео
04:37
В моду ворвался мятный маникюр по фен-шуй и омолаживающий френч Фото Видео
04:23
Удастся ли человечеству уничтожить коронавирус: в ВОЗ оценили шансы Видео
03:55
Как распознать у себя распространенный вид диабета - ответ врачей Видео
03:36
Угроза военного вторжения России: эксперт рассказал об опасности для Украины Видео
03:23
Стало известно, когда начнутся съемки фильма Джон Уик 4
02:49
Выборы мэра Харькова: когда в городе будут определяться с преемником Кернеса Видео
02:20
"Клевые трусишки": Анфиса Чехова без лифчика взбудоражила поклонников откровенным фото
01:50
Как правильно питаться, если работаешь ночью: названы главные правила Видео
Реклама
01:36
Гороскоп на 21 января для всех: полезные связи, крайняя опасность и подрыв здоровья Видео
01:07
США ввели санкции против украинской компании: за что наказали Видео
00:45
Коронавирус можно определить по глазам: ученые назвали симптомы Видео
00:23
Протесты, война и насилие: появилось прощальное обращение Трампа Видео
00:19
Исполнение желаний и запреты на воду: что можно делать в Собор Иоанна Предтечи
19 января, вторник
23:51
Вакцинация от коронавируса в Украине: в Минздраве сделали важное заявление Видео
23:16
В США объяснили санкции против Северного потока-2 Видео
22:56
Степанов спрогнозировал, какой карантин ожидать летом Видео
22:43
Украину накроет вторая волна морозов: когда вернутся снегопады Видео
22:27
Коронавирус в Украине 19 января: за сутки нашли почти 4 тыс. новых больных Видео
22:13
В Киеве родителей обязали оплатить половину питания школьников Видео
22:10
Гороскоп на 20 января для всех: солидная прибыль и встреча с человеком мечты Видео
21:58
Зеленский поручил срочно проверить платежки на газ и отопление для украинцев Видео
21:45
"В Кремле засели негодяи": Навальный высказался о возвращении в Россию
21:44
Бирюзовые волосы – новое модное окрашивание волос 2021 Фото Видео
21:34
От коронавируса умер легендарный украинский ученый и политик Видео
21:23
К Земле летит 55-метровый астероид: названа опасность для планеты Видео
21:09
Сотрудница УЗ ошибочным постом в Сети спровоцировала флешмоб
21:05
У США есть новые санкции против России - Госдеп Видео
20:57
Синоптик назвал регион Украины, которому грозит зимний погодный удар Видео
Реклама
20:36
"Ключ у Путина": Арестович назвал условие примирение Украины и РФ за один день
20:32
В ЕС придумали, как обеспечить бедные страны вакциной от коронавируса Видео
20:30
Когда коронавирус утихнет в Украине: в НАН дали прогноз Видео
19:54
"Слуга народа" пояснил, как изменятся платежки за газ Видео
19:42
В партии Зеленского рассказали, отменят ли реформу старшей школы Видео
19:42
В Слуге народа резко ответили скандальному главе КСУ Тупицкому Видео
19:32
Эндорфины: за что отвечают маленькие "агенты" радости Видео
19:26
Мелания Трамп нарушила традицию и отказала жене Байдена Видео
19:20
Свитера неимоверной красоты с удлиненными рукавами входят в моду на 2021-2022 годы Фото
19:05
Женщина с университетским дипломом: назван чемпион среди безработных в Украине Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять