Путин понизит Лукашенко с председателя колхоза до главного агронома

На фоне протестов в Беларуси Лукашенко итогами состоявшейся встречи с Путиным должен быть удовлетворен / Скриншот RT

Говоря о том, почему не случилась та самая дорожная карта о создании союзного государства России и Белоруссии, которой много пугали перед встречей Лукашенко и Путина в Сочи, следует отметить одно: ещё не вечер. Эта встреча имела слишком много непубличных моментов, и очень многое осталось за кадром.

Совершенно очевидно, что российская сторона не отказалась от идеи союзного государства. Однако со стороны Лукашенко настойчиво звучит контраргумент: "Куда торопиться? Ведь если я потеряю власть, упадёт Беларусь, а следующей за Беларусью упадёт и Россия".

Можно не сомневаться, что разговор шел о союзном государстве и о долгах Беларуси перед Россией. На фоне 40 миллиардов долларов долгов 1,5 миллиарда, которые Путин решил выделить Лукашенко – это сумма, которая нужна, чтобы поддержать стабильность, но не более того.

Дальше диалог между Москвой и Минском будет проходить в более жестких тонах – будет меньше поцелуев и больше прагматизма в этих отношениях.

Лукашенко уже давно понял, что в Москве не горят большим желанием продлевать его политическую карьеру. Он прекрасно понимает, откуда росли ноги у многих белорусских оппозиционеров – они, скорее, были аффилированы с Москвой, нежели с Западом.

В любом случае, пока что можем сделать следующие выводы.

Во-первых, режим Лукашенко устоял.

Во-вторых, за экономическую стабильность Лукашенко будет вынужден пойти на определенные уступки и выполнять российские требования. Какие – мы ещё не знаем. Но 1,5 миллиарда Путин дал не просто так – вспомните историю с Януковичем.

Читайте такжеЛукашенко подпишет в бункере Путина унизительный мирВ-третьих, совершенно очевидной стала перспектива начало конца эпохи Лукашенко.

После этой встречи поведение белорусских силовиков и режима Лукашенко в отношении протестов не изменится. Лукашенко будет пытаться лавировать. На ужесточение он пойдёт только в том случае, если произойдёт радикализация протеста, то есть если он получит карт-бланш на ужесточение насилия. Всего того, что мы видели в первые дни белорусских протестов, уже не будет. Лукашенко осознал ошибку, а также понял, что существенно проигрывает в информационной борьбе. И удержать власть в своих руках – это одно дело, но совершенно другое – разрушение образ народного президента, который широко шёл на экспорт.

Так что если протесты будут в режиме "воскресных бродилок", то Лукашенко не пойдёт на их жесткое подавление.

Подытоживая всё вышесказанное, думаю, что на фоне того, что происходило в Беларуси в августе после президентских выборов, Лукашенко итогами состоявшейся встречи с Путиным должен быть удовлетворен. Потому что всё могло обернуться для него куда хуже. Однако, если судить об итогах этой встречи с позиции Лукашенко, каким он был год назад, у него есть поводы для недовольства. Но Лукашенко прекрасно понимает, что перед ним маячит перспектива понижения в должности – с председателя колхоза до главного агронома.

Андрей Золотарев, политолог, директор аналитического центра Третий сектор, специально для Главреда