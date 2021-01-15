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После разрушения демократии в США весь мир ляжет под Китай

Андрей Головачев

политический эксперт

15 января 2021, 06:57

Китайская политическая модель будет приниматься за образец не только в юго-восточной Азии, но и в других частях света.

си цзиньпин
Си Цзиньпин / GettyImages

Последствия разрушения демократии в США, её перехода к какой то фантасмагории, состоящей из элементов "культурной революции", корпоративного фашизма, чёрного расизма, троцкизма, политической геронтократии, безумной политкорректности и т.п. для мира будут ужасающими.

Либералы и демократы во всех авторитарных странах, оппозиционеры всех мастей, находятся в полной растерянности. Они сейчас похожи на человека, у которого внезапно вынули позвоночник. Исчезла модель для подражания, на которую они указывали, как альтернативу своим авторитарным режимам. У них ушла почва из-под ног.

Что делать?

С одной стороны критиковать Америку нельзя: получают от нее гранты, она место, куда всегда можно сбежать от Путина, Си Цзиньпина, Орбана, Эрдогана и др. С другой стороны, закрыть на глаза на тот факт, что Байден нелегитимен, что вся американская судебная система отказалась рассматривать чудовищные махинации на выборах, что все СМИ и соцсети играли на стороне демократов и ввели цензуру, что Трампа откровенно травили всю его каденцию, что 100 млн американцев не признают результаты выборов, - тоже невозможно, потому что можно выглядеть идиотом или обычным наемным пропагандистом, как, например, наши платные соросята.

Читайте такжеПрежних США уже не будет – или два президента, или войнаСудорожно пытаются объяснять, что Америка испытывает временные трудности, что 78-летний старец и бывшая политическая бл*дь смогут примирить американцев. Демократия снова восторжествует и Америка снова станет для всех образцом для подражания, Сияющим Градом на холме.

В общем, все в полной растерянности, бегают, мечутся, заламывают руки. Жалкое зрелище детишек, которые потерялись в лесу и плачут.

Хладнокровие сохраняет только один человек.

Кто?

Си Дзинпинь!

Он добился огромных успехов.

  1. Смог коррумпировать верхушку демпартии и с ее помощью организовать массовые махинации, свалить Трампа и привести к власти нелегитимного Байдена, решающим образом подорвав демократию в США.
  2. Он смог не проиграть в торговой войне, которую ему навязал Трамп, ни в чем не уступил.
  3. Лично предпринял огромные усилия и смог убедить Меркель и Макрона заключить "Всеобъемлющее Соглашение по Инвестициям" между ЕС и Китаем. Европа открыла Китаю рынок, даже для китайских госкомпаний. Соглашение было заключено 30.12.2020 г, несмотря на отчаяные протесты и угрозы администрации Трампа и переходной команды Байдена.

ЕС выдержала массированное давление Америки и повернулась лицом к Китаю. Евроатлантическое партнерство дало течь. Европа больше уже не доверяет Америке, а это именно то, чего добивается коммунист Си накануне решающей схватки за мировую гегемонию с США. Примечательно, что 70% немцев высказались за что, чтобы Германия сохраняла нейтралитет в случае военного конфликта между США и Китаем. А это конец и для блока НАТО!

Читайте также"Здесь больше нечего спасать": как нам строят цифровой концлагерьКак я уже писал, прошедшие выборы в США были точкой бифуркации для всего мира. От их исхода зависело, какие тенденции будут доминировать в мире: демократические или авторитарные.

Американская элита выбрала авторитаризм и установила корпоративный фашизм. Обратной дороги назад уже нет. Они выбрали свой путь и заплатят за это. Поэтому сейчас в мире начался стремительный фазовый переход: количество демократических стран будет стремительно сокращаться, авторитарных - расти. Китайская политическая модель будет приниматься за образец не только в юго-восточной Азии, но и в других частях света. Поэтому учите китайский, господа! Все серьезно.

новости США Си Цзиньпин Андрей Головачев новости Китая Выборы президента США-2020
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