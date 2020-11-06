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После выборов Штатами будут править коррупция и левая чернь

Андрей Головачев

политический эксперт

6 ноября 2020, 06:55

Для корпоратократии чернь это всего лишь манипулируемая биомасса для прихода к власти.

Джо Байден и Камала Харрис
Джо Байден и Камала Харрис / GettyImages

Если отбросить детали, то нынешняя Демократическая партия США это временный и уродливый союз корпоратократии и левой черни.

Обе части этого уродливого союза ненавидят друг друга, но нуждаются друг в друге. Для тотально коррумпированной корпократии чернь - это те избиратели, которые приводят демократов к власти. Левая чернь, в свою очередь, надеется использовать власть демократической номенклатуры для перераспределения бюджета в свою пользу.

Грубо говоря, каждая из сторон пытается надуть друг друга.

Под "корпоратократией" я понимаю некий симбиоз, который включает в себя:

  • высшую бюрократию;
  • верхушку ВПК;
  • спецслужбы;
  • истеблишмент;
  • крупные корпорации;
  • дипломатов;
  • партийную номенклатуру;
  • крупные медиа-компании;

"Левая чернь" это собирательный термин, включающий:

  • сидящую на пособиях бедноту;
  • национальные меньшинства;
  • ЛГБТ-братия;
  • черные американцы;
  • хиппи;
  • романтические левые интеллектуалы, профессура;
  • радикальные сторонники социализма, марксизма, троцкизма и т п.

Левая чернь согласилась на то, чтобы президентом стал, пожалуй, самый коррумпированный партийный номенклатурщик Байден, но только при условии, что вице-президентом станет конченная левачка Камала Харрис .

Читайте такжеАмерика сгнила. Впереди - майданЛеваки надеются, что либо Байдена вскоре отстранят от власти в порядке импичмента за его жуткую коррупцию, либо его вынудят уйти по состоянию здоровья. И тогда Президентом станет метисная левачка.

Но левые, конечно, наивные идиоты. Если Байден станет президентом, то левая чернь очень быстро убедится, что их надежды на то, что Байден будет их марионеткой, это лишь розовые мечты.

Для корпоратократии чернь это всего лишь манипулируемая биомасса для прихода к власти.

Ничего удивительного в союзе корпоратократии с чернью нет. На самом деле все империи в период своего заката проходили через такой экзотический союз загнивающей бюрократии и люмпенов. Это предпоследний этап империи. А США как раз и являются увядающей империей.

Империи окончательно погибают, когда плебс восстает против корпоратократии. Этот этап у Америки еще впереди. Его можно отдалить, но невозможно предотвратить.

новости США Джо Байден Андрей Головачев выборы в США Камала Харрис
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