Да здравствует "азировка", или Как власти добиваются популяризации суржика

Принудительная украинизация сферы обслуживания породит массу конфликтов / УНИАН

С 16 января вся сфера обслуживания в Украине в обязательном порядке должна перейти на украинский язык. И с этого же дня на нарушителей этой нормы можно будет официально жаловаться языковому омбудсмену.

Кто-то считает такой подход навязывания украинского языка во всех сферах жизни правильным, кто-то – наоборот. Бизнес зачастую полагает, что вопрос о том, на каком языке общаться, должен решать он сам вместе с клиентом, а не государство.

Однако закон, который заставляет сферу обслуживания перейти на украинский язык, принят. И после 16 января, когда начнет действовать эта норма, мы станем свидетелями не только множества спекуляций на этой теме, но попыток оказывать давление на бизнес. Причем делать это будут не только активисты-защитники украинского языка – языковой вопрос станет инструментом в борьбе с конкурентами, который будет широко использоваться в бизнес-конфликтах.

Читайте такжеСтрашная зрада: отменит ли Рада закон о языкеСовершенно очевидно, что у русскоязычных граждан в русскоязычных регионах Украины реакция на это новшество будет негативной. Ведь, по сути, им отныне запрещено разговаривать в быту на родном языке: когда ты идешь в магазин, чтобы купить себе хлеба – это чисто бытовой момент. Естественно, когда государство пытается урегулировать эту сферу, подобное вмешательство вызовет только отторжение.

Ни продавцы в магазинах, ни, тем более, покупатели не станут изучать язык, чтобы говорить на чистом и правильном украинском. Потому, в итоге, мы получим еще большее распространение суржика – именно он формально закроет вопрос и будет удовлетворять все стороны. Закон же не предусматривает никакой оценки качества украинского языка...

Так что русскоязычные продавцы станут говорить на "мове Азирова", и будут иметь на это полное право – закон не запрещает говорить на суржике. В результате в Украине произойдет популяризация не украинского языка, а "азировки".

Кроме того, в законе содержится норма, позволяющая бизнесу общаться с клиентом на том языке, который устраивает обе стороны. Потому, скорее всего, в юго-восточных, северных и центральных регионах Украины теперь будет применяться та же практика, которой уже придерживаются в Киеве: при первом контакте с клиентом будут здороваться на украинском языке, но, получая ответ на русском, будут переходить на русский язык. В этих регионах большинство населения – русскоязычное, потому все будут продолжать говорить на русском, кроме первого предложения – мало ли, вдруг перед тобой стоит очередной "мовный активист".

Читайте такжеБитва за мову: зачем "слуги" решили станцевать на граблях "папередников"Вполне ожидаемо, что после 16 января конфликтных ситуаций на почве языка станет больше, потому что появился инструмент влияния – закон, на который будут опираться такие "активисты". В первую очередь, пострадают те сотрудники, которые напрямую общаются с клиентами: в ближайшие пару месяцев мы получим массу историй в соцсетях и видео, которые будут повествовать о том, как продавцов, водителей, кондукторов и т.д. будут унижать и оскорблять, потому что они недостаточно хорошо владеют украинским языком или не владеют им вовсе.

К слову, просмотрите страницы "мовных активистов" в соцсетях – очень часто они сами весьма паршиво владеют языком, который так рьяно защищают (используют массу русизмов или говорят на суржике). Но их это не смущает, ведь для них это чисто политический вопрос: они не стремятся заставить всех говорить на украинском, их цель – самореализоваться за счет издевательства над другими, и сегодня государство дало им такое право.

История с введением квот на украинскую музыку и последние рейтинги самых популярных в Украине исполнителей и клипов (в основном это российские исполнители или украинские артисты, но с русскоязычными песнями) – это отличный пример того, что система принуждения не работает. А потому нужно искать другие пути популяризации украинского языка.

Денис Гороховский, политический эксперт, специально для Главреда