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Пять выводов из блокировки аккаунтов Трампа в соцсетях

Илия Куса

Эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего

10 января 2021, 10:17

Трамп проиграл борьбу из-за своих же действий и необдуманных заявлений, которыми конкуренты немедленно воспользовались.

Дональд Трамп
Дональд Трамп / Фото Reuters

Блокировка аккаунтов президента США Дональда Трампа в соцсетях не стоит рассматривать так драматично и трагично, будто бы на наших глазах произошло нечто невероятное.

Позиции крупных транснациональных технологических корпораций уже давно остаются сильными и влиятельными, это не новость вчерашнего дня, это часть окружающей реальности.

Блокировки крупных аккаунтов по политическим и иным причинам - тоже секрет Полишинеля.

Это происходило раньше, происходит сейчас и будет происходить в будущем, и не потому, что корпорации теперь должны стать в нашем сознании олицетворением нового Вселенского зла, а потому, что они это могут, и это активно используют в своих интересах различные политические элиты, как в своё время (да и сейчас тоже) эксплуатировали прессу.

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Все эти возмущения и сокрушения по поводу Трампа или Байдена не имеют смысла, так как они проистекают из морально-этического восприятия происходящего, в то время как на самом деле речь идёт об обыкновенной политической борьбе, которую Трамп реально проиграл, и во многом из-за своих же действий, особенностей характера и необдуманных заявлений. Естественно, конкуренты и некоторые соратники, которых это всё достало, немедленно воспользовались ситуацией.

Я бы из блокировки Трампа вынес следующие выводы:

  1. Корпорации в очередной раз продемонстрировали, что они могут, если надо. И это уже факт, а не тренд.
  2. Чрезмерная зависимость от социальных платформ, которые ты не контролируешь создаёт уязвимость, которую Дональд Трамп, видимо, до конца не осознавал, когда в прошлом году начал наезжать на Twitter и FB в своих личных интересах. В итоге, получил под дых в самый уязвимый и слабый момент. А чего было ожидать?
  3. Пример Трампа только убедит государства и общества ещё больше в том, что корпорации надо контролировать, а это сулит той ещё схваткой между ними в ближайшие годы.
  4. Тренд на закрытие государств, создание замкнутых эко-систем будет лишь усиливаться, так как сегодня именно в этом видят признак состоятельности, эффективности, могущества и самодостаточности государств, а не наличие демократии, верховенства права, равенства или свободы, как раньше. И то, что именно США указали этот путь через трамповский ревизионизм последних 4 лет в разы усиливает эффект, развязывая многим руки.
  5. Да, для Дональда Трампа - это абсолютный политический крах. Я повторюсь: ничего удивительного, он сам к этому привёл, выбрав именно тот метод коммуникации, который у него был. Но! Коллективный "Трамп" никуда не денется.

И чем больше демократы будут его давить, тем более ожесточённее, агрессивнее и радикальнее будет его позиция, а сам Дональд Трамп сможет вдоволь наиграться в образ "жертвы" глубинного государства, заговора масонов и иллюминатов к огромному наслаждению своих экзальтированных фанатов. На какой платформе это будет сделано - не важно.

новости США соцсеть Facebook Twitter Дональд Трамп Илия Куса
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