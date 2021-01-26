Законопроект о сексизме: зачем он Украине и какие проблемы решит

В Украине хотят наказывать за сексизм / GettyImages

Сексизм кроме того, что это дискриминация по половому признаку, еще и часть общего общественного бескультурья. Прежде всего потому, что общество не готово с этим явлением бороться.

Яркий пример - недавнее возмущение в соцсетях фото американки-трансгендера Рейчел Левин, которую президент США Джо Байден выдвинул на должность помощника министра здравоохранения. В цивилизованном обществе это недопустимо, ибо в нем человека назначают на должность по способностям и в первую очередь, там изучали бы его биографию как специалиста, а не его пол.

Законопроект о сексизме в Украине был нужен "на вчера". Обществу, кроме принятия законопроектов, надо объяснить, что есть понятие прав, которые должны быть одинаковы для обоих полов, а есть, например, спортивные нормативы, которые физически не могут быть одинаковыми (кстати, их стоило бы включить в список исключений). Следовательно, полностью побороть неравенство все равно не удастся, потому что женщины и мужчины от природы разные.

Именно поэтому не надо питать иллюзий, что один лишь законопроект, в котором появится определение сексизма, полностью решит проблему. Ибо само понятие сексизма в нем стоит доработать, ведь в нынешнем виде им может воспользоваться сторона защиты человека, совершившего дискриминацию. А такого, с юридической точки зрения, не должно быть.

Читайте такжеФигурант скандала с "корабельной сосной" стал соавтором закона против сексизмаКроме этого, еще должен существовать механизм восстановления прав человека, который подвергался дискриминации и санкции по отношению к тому, кто эту дискриминацию осуществил. Сегодня, даже без принятия законопроекта, человек, в случае проявлений сексизма или иного рода дискриминации, может обратиться в суд, руководствуясь Гражданским кодексом и его нормой о причинении морального вреда (ибо любое унижение наносит моральный вред). Но этого мало, в частности, для привлечения чиновников к ответственности. Ибо, если, например, вспомнить слова Януковича о женщинах, которые будут раздеваться весной, то поскольку в высказывании нет упоминания конкретного человека, то и доказать факт сексизма здесь крайне трудно.

Появление этого законопроекта, конечно, приближает изменения. Но, вероятнее всего, что на практике в подобных случаях придется проводить лингвистическую или художественную экспертизу определенного высказывания или рекламы, то есть доказать, что они действительно были сексистские, пренебрежительные и предвзятые. А тут сразу надеяться на скорое наказание рано, потому что люди, которых в моей практике обвиняли в дискриминации, всегда находили оправдания и ни в коем случае не признавали их слова или произведения сексистскими.

Анна Маляр, юрист-криминолог, специально для Главреда