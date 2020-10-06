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Заявление Шмыгаля о пенсиях - некомпетентность или прямая ложь

Игорь Гужва

журналист

6 октября 2020, 10:43

В Украине действительно могут возникнуть проблемы с выплатой пенсии - но совсем не по тем причинам, о которых говорил премьер-министр.

денис шмыгаль
Украина не сможет гарантировать выплаты будущим пенсионерам, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. / Главред

Заявление премьера Шмыгаля о том, что пенсии в Украине нечем будет платить уже через 15 лет из-за демографических проблем – это либо показатель некомпетентности премьера или прямая ложь.

Демографические проблемы влияют на пенсионную систему Украины, но далеко не так сильно, как в европейских странах, которые ставил в пример Шмыгаль.

Ведь в Украине гораздо ниже, чем в Европе продолжительность жизни. Поэтому, к слову, число пенсионеров в последние годы уменьшается. Например, с 2017 года (то есть уже после потери контроля над Крымом и частью Донбасса) сократилось на 600 тысяч человек.

А скоро количество людей, имеющих право на полноценную пенсию, уменьшится еще сильнее – заработает норма о минимальном 35-летнем стаже, которым обладают далеко не все из тех, кто работал в независимой Украине.

Поэтому главная причина совсем не в демографии.

Читайте такжеПольша превратилась в насос по выкачке кадров из УкраиныА во-первых, в массовой трудовой миграции. И во-вторых – в низком уровне зарплат. А следовательно – в низком уровне налогов и ЕСВ. Ну и в-третьих, в небольшом количестве рабочих мест вообще, из-за чего люди трудоспособного возраста уезжают из страны, а оставшимся платят низкие зарплаты да и те часто получают неофициально.

Причиной этого является примитивная аграрно-сырьевая структура украинской экономики, для которой просто не нужно много рабочих рук. И в которой невелика потребность в высококвалифицированных работниках, которым нужно платить большие зарплаты.

Поэтому можно радоваться тому, что "лишняя" рабочая сила сбежала из страны и поддерживает платежный баланс своими денежными переводами (хотя вообще непонятно что с нашими заробитчанами и их переводами будет дальше из-за коронакризиса и закрытия границ). Можно говорить, что мы и без промышленности Донбасса проживем, и без российского рынка, и без много чего еще.

Можно много о чем говорить, но вопрос - за счет чего платить пенсии? - это не снимает.

Да и не только пенсии.

Игорь Гужва Денис Шмыгаль новости Украины выплаты пенсии пенсии
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