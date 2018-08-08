Проект "Новороссия": военный эксперт назвал главную цель активности РФ в Азовском море

Российский ракетный катер

Главной причиной активности России в Азовском море является обеспечение сообщения с аннексированным Крымом через Украину и возрождение проекта "Новороссия".

Такое мнение выразил эксперт Центра военно-политических исследований Константин Машовец в блоге на "Обозревателе".

"Это конечная цель атаки. Потому что Керченский мост не очень то и помогает сообщению с Крымом. Остаются серьезные проблемы с водоснабжением, из-за чего в Крыму разрушается сельское хозяйство и промышленность. Весь этот комплекс проблем толкает Россию к такой активности в Азовском море, которую мы и наблюдаем сейчас. Россияне давят и шантажируют, чтобы Украина возобновила обеспечение Крыма природными ресурсами", - считает Машовец.

По его словам, ситуацию в акватории Азовского моря "можно оценить в 7-8 баллов по условной 10-балльной шкале".

"Пока он (агрессор. - Прим..) давит на Украину в экономической сфере: останавливает корабли, блокирует судоходство, создает препятствия кораблям, которые идут в наши порты. Вполне возможно, что при определенных условиях это давление может перерасти в военное", - считает эксперт.

Ранее экс-глава Службы внешней разведки, генерал армии Николай Маломуж отметил, что своими агрессивными действиями в Азовском регионе Россия планомерно создает проблемы для украинского судоходства, что негативно сказывается и на экономике Украины.

В свою очередь, пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян заявил, что украинским пограничникам на Азовском море не хватает техники и ресурсов, чтобы противостоять России.

"Если говорить о каком-то ответе в силовом формате, то, конечно, тут государственной пограничной службы недостаточно, у нас ограничены наши ресурсы и даже ресурсы нашей морской охраны. Не будем делать тайну, наши катера, которые предназначены больше для патрулирования, также и морально устарели, и уступают по своей мощи и возможностям морской охране Пограничной службы Российской Федерации", - сказал Слободян, отметив, что российские военные не перестают "демонстрировать силу".