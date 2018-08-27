Украина не имеет военной стратегии, у нее есть лишь стратегия угождения США - американский эксперт

27 августа 2018, 04:23

По словам Глена Ховарда, украинской армии необходимы "реальные реформы".

112 Украина

Украина могла бы разрешить проблему Донбасса военным путем, однако для этого ей необходимо выработать военную стратегию, а также провести "реальные реформы" армии.

Такое мнение выразил президент Джеймстаунского фонда в Вашингтоне Глен Ховард в интервью "Апострофу".

"(Президент Украины Петр) Порошенко должен прекратить сдерживать военных и позволить им воевать. Чем больше российских военных погибнет на Донбассе, тем вероятнее, что Путин когда-нибудь оттуда уйдет. Это очень простая стратегия: убьете достаточно россиян - они уйдут. Но сейчас президент сдерживает Украину от обострения ситуации. Потому что Украина на самом деле не имеет военной стратегии. У нее есть лишь стратегия угождения Ангелы Меркель и Соединенных Штатов", - сказал Ховард.

По его словам, для того чтобы попасть в НАТО, украинской армии необходимы реформы. В качестве примера он приводит изучение военнослужащими английского языка.

"Проведите тест на знание английского языка среди всех старших офицеров в Министерстве обороны, ВСУ. Если за год не выучил английский - уволен. Именно так сделала Чехия. И это решит ваши проблемы, потому что изменит менталитет. Хотите быть в НАТО? Вы не можете попасть туда с советским менталитетом", - отмечает эксперт.

Ранее первый президент Украины Леонид Кравчук высказал мнение, что Украина должна ежедневно формулировать предложения по новым подходам к урегулированию ситуации в Донбассе.

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АТО Донбасс Украина ВСУ Минобороны
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