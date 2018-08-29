Политолог оценил возможность распада России и последствия для Украины

Кость Бондаренко / Главред

В случае распада России как государства Украине пришлось бы столкнуться с миллионным нашествием российских беженцев.

Такое мнение выразил руководитель фонда "Украинская политика", политолог и историк Кость Бондаренко в чате на "Главреде", отвечая на вопрос читательницы.

"В случае распада России Украине придется выдержать нашествие миллионов беженцев, которых не остановит ни "стена Яценюка". Мы к этому готовы?" - предупреждает он.

Сравнивая гипотетический распад России с распадом СССР, Бондаренко отметил, что такой сценарий сегодня маловероятен, поскольку Москва четко определилась с ролью США как внешним врагом, а россияне в таких ситуациях склонны к объединению вокруг лидера.

"Я не верю в данный сценарий. В конце 80-х годов ХХ века была одна особенность, которой нет сейчас. Русский народ способен сплачиваться вокруг лидера в случае внешней угрозы. Сейчас внешняя угроза четко очерчена - США. В 80-х годах Горбачев ликвидировал внешнюю угрозу - Запад стал другом. А экономические трудности заставили граждан искать врагов внутри страны. Путин эту особенность прекрасно понимает", - говорит Бондаренко.

По его словам, в последнее время это начали понимать и в США.

Ранее сообщалось, что Минкономразвития России доработало "Стратегию пространственного развития", в которой предлагается разделить страну на 14 макрорегионов - по аналогии с выделением Дальнего Востока и Северного Кавказа.

В июле депутат латвийского сейма Александр Кирштейнс предложил раздробить Россию на несколько "малых стран" для обеспечение "спокойствия Европы".