Власти задумали разделить Россию на 14 частей

27 августа 2018, 09:00

В стране уже в ноябре должны утвердить новую "Стратегию пространственного развития".

Российские власти задумали разделить страну на 14 частей
Власти России задумали разделить страну на 14 частей / Reuters

Министерство экономического развития Российской Федерации доработало "Стратегию пространственного развития", в ней предлагается разделить страну на 14 макрорегионов — по аналогии с уже устоявшимся выделением Дальнего Востока и Северного Кавказа.

Новые крупные экономические зоны хотят формировать с учетом сложившихся социально-экономических связей, пишет "Коммерсант" со ссылкой на данные ведомства.

По сведениям издания, стратегия будет внесена в Белый дом в сентябре, а в ноябре ее уже должны утвердить.

"Целью очередной стратегии является раскрытие социально-экономического потенциала территорий за счет экономической специализации регионов. Предполагается назначить 35-40 центров экономического роста, которые в 2035 году должны будут обеспечивать до 65% экономического роста России", — отметило издание.

В РФ ранее выделяли только два макрорегиона — Дальний Восток и Северный Кавказ. Теперь могут появиться еще 12: Центральный, Центрально-Черноземный, Северный, Северо-Западный, Южный, Волго-Камский, Волго-Уральский, Уральский, Западно-Сибирский, Южно-Сибирский, Енисейский, а также Байкальский. 

Напомним, в январе российский политолог Дмитрий Орешкин на чате в "Главреде" выразил мнение, что в ближайшее время распад РФ маловероятен, а в перспективе ближайшего поколения, то есть 25 лет — почти неизбежен.

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Россия власти макрорегион
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