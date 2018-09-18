Отравление Скрипалей: Евросоюз отказался расширить санкции против РФ

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Страны Европейского Союза не станут вводить дополнительные санкции против России в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

"На саммите (глав государств ЕС в Зальцбурге) этого не ожидается. На данный момент дополнительных санкций против России не запланировано", - цитирует ТАСС источник в Совете ЕС.

Ожидается, что главной темой встречи станет предстоящий Brexit.

Ранее сообщалось, что Лондон не намерен вводить санкции против РФ по "делу Скрипалей" вплоть до завершения Brexit - выхода Великобритании из состава Евросоюза.

Напомним, 13 сентября Совет ЕС продлил индивидуальные санкции против России на полгода - до 15 марта 2019 года.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в английском Солсбери с симптомами отравления 4 марта. Власти Великобритания объявили, что Скрипалей отравили веществом "Новичок", разработанным в России. Москва обвинения в покушении отвергает.