Отравление Скрипалей: Великобритания отложила санкции против России

Отравление Скрипалей / EPA/UPG

Лондон не намерен вводить санкции против РФ по "делу Скрипалей" вплоть до завершения Brexit - выхода Великобритании из состава Евросоюза.

Об этом заявил замглавы МВД страны Бен Уоллес, передает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Daily Telegraph.

Речь идет о так называемой поправке Магнитского, которую парламент Великобритании принял в мае этого года. По словам Уоллеса, она не может быть введена в действие до Brexit.

При этом сроки введения санкций не Уоллес не уточнил - выход Великобритании из ЕС, запланирован на март 2019 года, а завершение переходного периода - на конец 2020 года.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в английском Солсбери с симптомами отравления 4 марта. Власти Великобритания объявили, что Скрипалей отравили веществом "Новичок", разработанным в России. Москва обвинения в покушении отвергает.

В сентябре прокуратура Великобритании заявила, что подозревает в покушении россиян Александра Петрова и Руслана Боширова. Позже они дали интервью российскому телеканалу RT, в котором рассказали, что являются бизнесменами и о личности Сергея Скрипаля им ничего неизвестно.

Они заявили, что посещали Великобританию, в чстности, город Солсбери как туристы. В то же время СМИ обратили внимание на множество нестыковок в их рассказе.