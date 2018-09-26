Украинцы назвали главное требование к будущему президенту страны

Донбасс / Reuters

Основным требованием жителей Украины к будущему президенту является прекращение боевых действий на востоке страны.

Согласно результатам опроса "Мониторинг электоральных настроений украинцев", проведенного Социологической группой "Рейтинг", о таком ожидании заявили 66 процентов опрошенных, передает УНИАН.

49 процентов ждут от будущего главы государства усиления борьбы с коррупцией и 34 процента - повышения социальных стандартов.

33 процента граждан хотели бы от него усилий по возрождению промышленности, 24 процента - повышения качества медицины.

Отмечается, что за последние несколько месяцев вырос запрос на прекращение военных действий, повышение социальных стандартов и качества медицины, а также стимулирование развития бизнеса.

Ранее сообщалось, что шоумен Владимир Зеленский занял второе место в президентском рейтинге, оказавшись между лидером "Батькивщины" Юлией Тимошенко (1-е место) и действующим президентом Петром Порошенко (3-е место).