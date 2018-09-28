У Путина отреагировали на украинские санкции против российских компаний

Кремль / РИА Новости

Официальная Москва пока не определилась с ответом на новые санкции Украины против российских компаний, но такие решения "должны основываться на принципе взаимности".

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"Пока каких-либо мер ответных в отношении Украины не сформулировано, - сказал он. - Но я еще раз могу сказать, что, безусловно, мы исходим из принципа взаимности и мы исходим из приоритета тех шагов, которые наилучшим образом соответствуют нашим интересам".

Ранее сообщалось, что Минэкономики Украины по инициативе СБУ ввело санкции против ряда российских компаний, в том числе компаний "РЖД Логистика", "Промкомплекспласт" и "Газголдер".

"Указанные санкционные меры предусматривают блокирование активов, ограничения торговых операций, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины и другие ограничения, которые не позволят нарушителям в дальнейшем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность в Украине и предотвращают вывод капиталов за пределы нашего государства", - сообщили в спецслужбе.