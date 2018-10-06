В МИД обвинили Будапешт: действует так, словно Закарпатье – его территория

В МИД высказали обвинение в адрес Будапешта / news.church.ua

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил о том, что Венгрия начала действовать так, словно Закарпатье - ее территория.

Он пояснил, что речь идет не только о выдаче паспортов или введении должности "правительственного уполномоченного, ответственного за развитие Закарпатской области".

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"Если Украина не будет реагировать на такие действия Будапешта, то эта безнаказанность приведет к непредсказуемым последствиям. Наша цель - показать, что на регион распространяется украинский суверенитет, который мы будем защищать", - подчеркнул он в материале на dt.ua.

Напомним, 4 октября стало известно о том, что МИД Украины объявило консула Венгрии в Берегово персоной нон-грата.

Позже глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил о том, что официальный Будапешт принял решение о высылке украинского консула в ответ на аналогичный шаг Киева.

После этого официальный Будапешт озвучил новое обвинение в адрес Киева.