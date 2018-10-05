"Недружественный жест": Будапешт озвучил новое обвинение в адрес Киева

5 октября 2018, 15:28

Несоблюдение прав меньшинств Украины является международной проблемой, заявил Тамаш Менцер.

Флаги Украина Венгрия
/ news.church.ua

Официальный Киев в течение многих месяцев затягивает с официальным согласованием кандидатуры венгерского посла, заявил пресс-секретарь МИД Венгрии Тамаш Менцер.

Он также подчеркнул, что в Украине продолжается запугивание венгерского меньшинства, а также выразил сожаление по поводу отсутствия критики действий Киева среди государств ЕС, партнеров Венгрии. По его мнению, несоблюдение прав меньшинств Украины является международной проблемой.

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По словам Менцера, Будапешт считает безосновательным выдворение своего консула с Берегового из-за "паспортного скандала", так как в Украине не предусмотрено наказание за двойное гражданство. Он напомнил, что двойное гражданство является одной из европейских ценностей, сообщает Magyar Midok.

Отметим, что новым послом Венгрии в Украине должен стать один из самых высоких по рангу венгерских дипломатов, государственный секретарь МИД Иштван Ийдярто.

Напомним, 4 октября стало известно о том, что МИД Украины объявило консула Венгрии в Берегово персоной нон-грата.

Позже глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил о том, что официальный Будапешт принял решение о высылке украинского консула в ответ на аналогичный шаг Киева.

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Украина Венгрия посол Тамаш Менцер
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