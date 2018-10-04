Стали известны подробности о высланном венгерском консуле

4 октября 2018, 18:30

СМИ отмечают, что на скандальном видео именно этот сотрудник консульства выполнял второстепенные действия.

Консул покидает Украину / Фото: скриншот из видео

Консул Венгрии по имени Дьордь Ваш был выслан из Украины после скандала с выдачей венгерских паспортов украинцам в Берегово Закарпатской области.

 Как сообщает Европейская правда со ссылкой на источники в венгерском дипломатическом корпусе, Ваш участвовал в церемонии принятия присяги на верность Венгрии украинскими гражданами, видеозапись которой и стала причиной скандала.

Отмечается, что Ваш является рядовым консульским сотрудником, младшим по рангу. Всего же в консульстве в Берегово работают семь госслужащих.

На официальном сайте консульства Ваш пока еще числится действующим сотрудником.

/ Фото: скрин сайта

По информации СМИ, высланный консул на скандальном видео не выполняет главную роль в процессе выдачи паспортов. Наиболее активно проявила себя неизвестная женщина, которая учила новых граждан Венгрии прятать паспорт от украинской власти.

Как известно, глава МИД Павел Климкин ранее заявлял, что имя высланного консула не будет обнародовано перед широкой общественностью.

Напомним, 4 октября стало известно о том, что МИД Украины объявило консула Венгрии в Берегово персоной нон-грата.

Позже глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил о том, что официальный Будапешт принял решение о высылке украинского консула в ответ на аналогичный шаг Киева.

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Новость в спецтеме:Скандал с выдачей венгерских паспортов в Берегово
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