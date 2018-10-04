Венгерский пропагандист пригрозил Украине: "Армия Венгрии может дойти до Львова"

Солдаты венгерской армии / hungarytoday.hu

Комментируя конфликт между Киевом и Будапештом, венгерский политконсультант Миклош Кевехази заявил о том, что армия Венгрии может дойти до Львова.

Соответствующую угрозу он озвучил в эфире телеканала "Россия 1" во время передачи "60 минут".

"Венгерская армия внутри НАТО отвечает, в том числе, за очистку воды. Если Украине это удобно, мы до Львова дойдем и очистим все воды им", — подчеркнул Кевехази.

Кроме того, он также предупредил, что Венгрия может перекрыть газовую трубу, подающую "голубое топливо" на Закарпатье, что может спровоцировать "восстание" в области.

Спич Кевехази можно послушать с 39-й минуты эфира:

Напомним, 4 октября стало известно о том, что МИД Украины объявило консула Венгрии в Берегово персоной нон-грата.

В ответ глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил о том, что официальный Будапешт принял решение о высылке украинского консула.

Конфликт между Украиной и Венгрией обострился после того, как 19 сентября украинские СМИ опубликовали видео, на котором сотрудники консульства Венгрии в городе Берегово Закарпатской области Украины выдают местным жителям некие документы. Перед их получением украинцы приносили клятву на фоне венгерского флага.

После чего глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Киев вышлет венгерского консула уже в ближайшее время, если Будапешт не отзовет его сам.

В ответ Будапешт сообщил, что если Украина посмеет выслать венгерского консула, замешанного в скандале с венгерскими паспортами, из Берегово, Венгрия в ответ немедленно вышлет украинского консула.